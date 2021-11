​13 Brujas. Bellas damas incomprendidas Reseña del libro del escritor almeriense Juan Gómez Alcaide María Beatriz Muñoz Ruiz

viernes, 12 de noviembre de 2021, 10:07 h (CET) Hay algo que tengo claro, probablemente, a muchas de nosotras, si hubiésemos vivido en el siglo XV nos habría quemado la inquisición por brujas. Ahora estaréis preguntándoos si soy bruja; pues si el ser bruja representa la libertad de pensamiento, la sabiduría, el amor al planeta, el respeto a las energías y a la vida… ojalá me considerasen bruja.





Cuando llegó a mis manos el libro de Juan Gómez Alcaide, de la editorial Sol de sol, fue como si el destino hubiese actuado para que mis dedos pudiesen acariciar esa maravillosa portada realizada por el ilustrador Eugenio Pischedda. El libro en papel es una obra de arte en la que te imaginas cada una de las historias y les pones rostro gracias a su excelente trabajo plasmado en cada rincón de sus páginas.

Sé que estáis deseando saber más sobre el contenido, pero es que sin leerlo ya te enamoras de él, de sus páginas, de su excelente calidad y su delicado trabajo. Este libro no es un libro cualquiera, no es simplemente una sucesión de páginas separadas por capítulos, este libro es un auténtico diamante que con calma te va deslumbrando cada vez más con sus historias.

Todo en él es perfecto, sobre todo su título: 13 brujas. Bellas damas incomprendidas. Y que razón tuvo Juan Gómez cuando le puso este título, cuando la gente habla de brujas, siempre lo hace en tono peyorativo, siempre señalando y etiquetando a alguien como se hacía durante la inquisición. Muchas veces por envidia, otras por miedo y la mayoría por desconocimiento. Acabaron con mujeres sabias que curaban, destruyeron esa sabiduría ancestral que, por miedo, no enseñaron a sus hijas, destruyeron miles de vidas inocentes, las torturaron dándoles las más horribles de las muertes. Y sí, pobres bellas damas incomprendidas, porque el odio del ser humano ha marcado siempre la historia, pero lo grave es que si estudiamos historia es para no cometer los mismos errores, y, sin embargo, los seguimos cometiendo.

A fecha de hoy, hay muy poca gente que entienda la magia, que comprendan que la magia sale de nosotros, que la magia no son frases que digas y todo cambie, no vislumbran que cada persona es un ser lleno de energía.

En este libro he encontrado historias curiosas, historias que han terminado bien y mal, historias que muestran el miedo a ser quemadas en aquella época e historias con finales agrios que te muestran verdades de la magia escondidas entre sus páginas, reglas o normas que se hallan ahí, rodeando nuestro universo. No son normas escritas y convertidas en leyes, pero sí que son normas y líneas que si traspasas sabes de sus consecuencias.

Este libro es ideal para los que siempre vamos acelerados y faltos de tiempo, ya que no es una novela que si dejas de leerla puedes olvidar el hilo de la historia, 13 Brujas es una antología de relatos sobre brujas, algunas te preocuparán, otras te sacarán una sonrisa y con otras sufrirás, lo que está claro es que este libro marcará un antes y un después, ya que aparte de ser entretenido, también te hace empatizar con la situación de cada una de ellas.

Cuando hablé con su autor comprendí el esmero de su trabajo, su amor por este libro hizo que lo apreciara incluso más, porque cada libro lleva un trocito de alma de su autor, y yo he de agradecerle haber podido abrazar ese trocito de alma y, sobre todo, el privilegio de haber hablado con alguien que ha deseado mostrar las injusticias que se cometieron.

El escritor almeriense Juan Gómez Alcaide, nacido en Benahadux, donde trabaja y reside actualmente, se ha convertido en uno de mis escritores preferidos con este libro, no olvidéis el título “13 Brujas. Bellas Damas incomprendidas” se puede adquirir a través de Amazon,casa del libro o através de su correo electrónico benahadux666@hotmail.com. Y si deseáis introduciros más en la historia, lo ideal es no perderos ni una palabra del perfecto prólogo que ha realizado María del Mar Martínez Fernández.

Me gustaría terminar, diciéndoos que, todos llevamos en nuestro interior luces y sombras, pero cada cual inclina la balanza hacia donde quiere. A las que vosotros llamáis brujas, tienen más bondad y amor en su corazón que aquellas que odian y sonríen, que muestran su falso rostro y asesinan un alma inocente. A ellas son a quienes Lucifer arrastrará a los infiernos, a las que hieren sin piedad y no reconocen su maldad. Aprended del pasado y cambiad el futuro.

Y ahora os dejo con una pregunta: ¿Existieron realmente las brujas que aquí aparecen?

