El léxico de Dios Venancio Rodríguez Sanz Lectores

@DiarioSigloXXI

viernes, 12 de noviembre de 2021, 08:42 h (CET) Para Spinoza, todo es Dios y Dios es todo y se proyecta en todas partes. Según la Biblia, una ballena se tragó a Job y al tercer día lo vomitó; una oveja condujo a Moisés a la cueva donde estaba la zarza; éste separó el mar muerto, convirtió una vara en una serpiente; Dios hizo que el faraón se pusiera terco; que Ananías, Misael y Azarías salieran ilesos del horno; Dios, dice la Biblia, no estaba en el viento, ni en el terremoto, ni el el fuego; sino que estaba en el silbo apacible y delicado; dice que descendió al monte Sinaí en forma de fuego y hablaba a Moisés con voz tronante…

En la naturaleza, todo tiene su propio lenguaje: el ser humano, los animales, los vegetales, los minerales, los líquidos, los gaseosos… Para comprender lo que quieren decir, hay que aprender su idioma: el geólogo, el biólogo, el etólogo, el astrologo, el oceanógrafo, el antropólogo y otros, pueden interpretar los lenguajes que conciernen a su campo. Pero, ¿Quién sabe el lenguaje de Dios? Spinoza dice que todo es Dios.

Pero, según la Biblia, Dios puede hablar a través de todo, pero no siempre está en todo. Por decirlo así, Dios no es un instrumento de una orquesta, sino que es el director de la banda. Y para que los músicos puedan comprender lo que quiere el director, éstos tienen que aprender que el Jefe siempre está ahí y que su varita (su léxico), lo conforma su creación: la mariposa, el pájaro, la hoja, la tormenta, el sol, la lluvia, los planetas, etc. Y sobre todo, estar atentos (despiertos), para no perderse el mensaje para que la música suene con armonía... Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Historia y evolución del absolutismo ​Se inició cuando se creó el 26 de septiembre de 1815 la Santa Alianza ¿Quo vadis, falsidicus domine Petrus? El Estado es como un gran gallinero, dominado por “gallos y gallitos”, con cresta falsificada, engañando a las gallinas ponedoras ​El ex premier de Castillo se torna opositor Cuando Bellido y Perú Libre (PL) entraron en contacto con el profesor Castillo, sabían que el actual Presidente no era ni marxista ni socialista El léxico de Dios Venancio Rodríguez Sanz Con altura de miras y sin trampas Jesús D Mez Madrid, Gerona