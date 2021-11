​Nathalie Poza y José Coronado anunciarán los finalistas de la edición 2022 de los Premios Goya A esta 36 edición optan un total de 160 películas estrenadas en nuestro país entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 10 de noviembre de 2021, 12:18 h (CET) Los intérpretes Nathalie Poza y José Coronado desvelarán el lunes 29 de noviembre, a las 11:00 horas en la sede de la Academia, los nominados a la 36 edición de los Premios Goya.



Acompañados por el presidente de la institución, Mariano Barroso, y el notario Federico Garayalde Niño, Nathalie Poza (Goya a la Mejor Actriz Protagonista por No sé decir adiós y a la Mejor Actriz de Reparto por La boda de Rosa) y José Coronado (Goya al Mejor Actor Protagonista por No habrá paz para los malvados) anunciarán los nominados a las 28 categorías.



A la 36 edición de los Premios Goya optan un total de 160 películas estrenadas en nuestro país entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021. De estas 160 producciones, 82 son de ficción, 74 son documentales y 4 de animación. También concurren este año 10 filmes europeos, 13 cintas iberoamericanas y 35 cortometrajes –15 de ficción, 10 documentales y 10 de animación–. De las 160 historias candidatas a la 36 convocatoria de estos premios, 66 son óperas primas. En cuanto a los guiones, 130 son originales y 24 son adaptados.

El site oficial de los Goya tiene disponible para la escucha fragmentos de la banda sonora de todos los filmes candidatos a Mejor Música Original, así como todos los temas musicales que aspiran a alzarse con la estatuilla de Mejor Canción Original. La web de los galardones también recoge para consulta algunos de los guiones originales y adaptados que optan a hacerse con el Goya.

