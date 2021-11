​Madurez de Ayuso frente a Génova La presidenta de la Comunidad de Madrid mostrará fidelidad al apagón informativo que Pablo Casado ha exigido a los suyos por temor a perder votos, seguidores y entusiasmo Jesús Salamanca

miércoles, 10 de noviembre de 2021, 09:29 h (CET) Mientras Pablo Casado y Teodoro García Egea encienden la mecha y se cargan las esperanzas de millones de afiliados y simpatizantes, Díaz Ayuso hace gala de la madurez que le caracteriza y lanza un mensaje de unidad, concordia y diálogo. Lo que esta mujer cosechó con trabajo, esfuerzo y sacrificio, esa pareja de celosos y codiciosos ha estado a punto de dilapidarlo por envidia, mala fe e inmadurez. Ahora reculan porque la presidenta madrileña no está dispuesta a moverse ni un ápice de su posición. A lo largo de la semana han sido muchas las peticiones de dimisión a Pablo Casado y de la necesidad de que prescinda de Teo García Egea; tal es así, que la dirección nacional del Partido Popular ha pedido bajar la presión, además de un apagón informativo del asunto.



Teodoro García se ha visto obligado a poner el silenciador y a evitar que la onda se expanda más y más. Todos saben en el PP que él es un lacayo y el actor principal de la crisis, al igual que no tienen dudas de que Casado es un monigote desnortado. Veremos cómo salen Ayuso y Egea de Puertollano. Mientras él no quiere cruzarse con la «reina», ella va a intentar exponer sus ideas frente a las del díscolo Teo. Isabel Díaz no será indisciplinada y mostrará fidelidad al apagóninformativo que Pablo Casado ha exigido a los suyos por miedo a perder votos, seguidores y entusiasmo. Madrid mostrará sus altos niveles de testosterona y demostrará a García Egea su error y la urgencia de que presente su dimisión.

Díaz Ayuso es el principal activo de la derecha. Llegado el caso, Martínez-Almeida estará junto a su presidenta y frente a Teodoro. Mucho adorar a Dios, como significa su nombre, pero lo suyo es la desfachatez y el desequilibrio por celos. Una vez más, el discurso conciliador de la presidenta madrileña destroza al desmandado segundón. Nadie convencerá a Ayuso de que no se presente. Lo hará, y exigirá que sea pronto, aunque el PP no tenga otros candidatos; incluso, debe presentarse a la presidencia nacional llegado el momento. ¡Pobre del atrevido o secuaz que opte a la presidencia del PP en la comunidad madrileña porque Ayuso lo pondrá firme y a los pies de los caballos! La dirección nacional está obligada a señalar una fecha cercana, de lo contrario Isabel tirará por la calle del medio. Y eso es lo peor que le puede suceder a la «derechita cobarde».

La actual presidenta de la Comunidad de Madrid trabaja por aunar voluntades, a la vez que muestrael camino de la concordia a las comunidades vasca y catalana, no sin energía y argumentos. Hasta Gerardo Piqué ha puesto en su sitio a la cenutria, Ada Colau, en tanto que Isabel lo ha hecho conUrkullu, ese maestro Ciruela que no sabía leer y puso escuela. Díaz Ayuso ha dejado constancia deque no se presenta contra nadie, sino siempre velando por la unidad, la cohesión e ilusión del partido, así como para trabajar por Madrid y los madrileños.

Varios presidentes autonómicos no entienden que Díaz Ayuso no sea la presidenta del PP en Madrid. Lo ha manifestado el presidente gallego, acaba de hacerlo el andaluz,Juanma Moreno, y hasta el presidente murciano. Se ha quedado solo y mudo el presidente de Castilla y León: otro maestro Ciruela e indigno sucesor de Herrera Campo. Es un hecho que la batalla interna de Madrid acabará dañando a todos, por lo que procede bajar el diapasón. Nadie como la «joya» madrileña sabe hacer ese papel. Y eso es lo que esperan los afiliados, y simpatizantes.

¡Pobre de aquellos ignorantes que actúen como mandados de Casado y García Egea en contra de Díaz Ayuso! Besarán el polvo, habrán acabado su carrera política y nunca finalizarán de hacer su particular travesía del desierto. Isabel es sincera, cumplidora, carismática y sabe formar equipos. Remedando a Curzio Malaparte, nadie perdona a una mujer que sea distinta a las demás y más valiosa que esas.

