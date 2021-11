Valencia, capital de la creación digital y las narrativas transmedia La capital del Turia acoge del 10 al 12 de noviembre la tercera edición del Foro Internacional de Creación Digital, Digital Jove 2021 Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 9 de noviembre de 2021, 12:43 h (CET) El certamen retoma este año la plena presencialidad tras una edición de 2020 marcada por la pandemia de la Covid-19. El Foro Internacional Digital Jove busca convertirse en un espacio de encuentro y reflexión para creadores, investigadores, formadores y jóvenes profesionales interesados en el impacto cultural, social y humano de las narrativas digitales y las nuevas tecnologías creativas y de base tecnológica, desde una perspectiva transversal y multidisciplinar.



Por ello, en todas las ediciones de Digital Jove se presentan proyectos innovadores relacionados con las nuevas tecnologías creativas y las narrativas digitales, a cargo de destacados invitados nacionales e internacionales, y al mismo tiempo se da visibilidad al talento local, facilitando el networking y la conexión intersectorial, y acercando a la sociedad valenciana los nuevos perfiles profesionales y modelos de negocio emergentes que están surgiendo con fuerza en los diferentes sectores creativos digitales.



«En la última edición del foro Digital Jove en 2019 tuvimos a Canadá como país invitado, y aunque este año todavía no ha sido posible, en 2022 volveremos a contar de nuevo con un país invitado oficial, lo que nos permitirá acercar realidades creativas digitales y facilitar conexiones con profesionales y empresas de otros países. Digital Jove busca convertirse en un foro abierto y participativo, de carácter anual, donde poder reflexionar sobre el papel de las nuevas tecnologías y las narrativas digitales en la creación de un futuro más humano y accesible. La pandemia ha impulsado el desarrollo tecnológico y es un buen momento para analizar la influencia directa que tienen estas narrativas y las nuevas tecnologías digitales en nuestra vida personal, laboral y social», explica Fernando Carrión, director de Digital Jove.

Tal y como explican desde la organización, «uno de los retos de DIGITAL JOVE es dar visibilidad y facilitar la creación de valor local, y ayudar a promover la accesibilidad, la inclusión, y el empoderamiento digital. Está en nuestras manos crear un futuro más humano, sostenible y accesible, pero para ello debemos empezar a tomar consciencia de que la única manera de predecir ese futuro es creándolo entre todos. Y las nuevas tecnologías digitales pueden ayudar mucho si las usamos de manera adecuada».

Durante estos tres días,el foro Digital Jove 2021 contará con proyecciones especiales, clases magistrales y talleres de relevantes personalidades nacionales e internacionales, entre otros:

● Miércoles, 10 de noviembre: Proyección del largometraje documental Arcadeología (Facultad de Bellas Artes UPV) y presentación ARTFUTURA 30, con MontxoAlgora (Las Naves - Centre d'Innovació Social i Urbana de la Ciutat de València).

● Jueves, 11 de noviembre: Inauguración oficial Digital Jove 2021, ponencias, mesas redondas, proyecciones y talleres (Facultad de Bellas Artes UPV).

● Viernes, 12 de noviembre: Ponencias, mesas redondas, clases magistrales, talleres y clausura del foro Digital Jove 2021 (Facultad de Bellas Artes UPV).

Las tres jornadas del evento incluirán sesiones de ponencias y mesas redondas, talleres, clases magistrales, varias proyecciones especiales, y la entrega de los PREMIOS DIGITAL JOVE 2021. «Todas las actividades de Digital Jove 2021 serán gratuitas y de acceso libre, por riguroso orden de llegada, hasta completar el aforo de las salas», explican desde la organización. Tal y como explican desde Digital Jove, «este año retomamos la entrega de los PREMIOS DIGITAL JOVE, que reconocen el trabajo y la trayectoria profesional de destacadas personalidades e instituciones, tanto a nivel local como internacional». Unos Premios que este año se reparten entre pioneros del sector del videojuego valenciano como José Vicente Pons y Andrés Samudio; creadores como María Laura Ruggiero (SeirenFilms), o Miguel Ángel Font Bisier (miCINEinclusivo.com); visionarios como Ricardo Montesa (Brainstorm) o Roger Casas-Alatriste (El Cañonazo Transmedia); iniciativas necesarias como Women in Games ES (WIGES), ArsGames, o Homeless Entrepreneur; y proyectos que han hecho y siguen haciendo historia, como el canal ARTE en 6 idiomas, o el festival de arte y tecnología ArtFutura.

La figura que representa a los Premios Digital Jove ha sido diseñada por el artista Calpurnio, y construida en 3D por EmeDoble, el Taller de Manolo Martín.

Programa DIGITAL JOVE 2021:

MIÉRCOLES 10 de NOVIEMBRE

Auditorio Alfons Roig - Facultad de Bellas Artes | Universidad Politécnica de Valencia - UPV 11:00 - 13:15 | Proyección del largometraje documental ARCADEOLOGÍA | 110 min | Presentado por su director Mario-Paul Martínez. 13:15 - 14:00 | Coloquio con Mario-Paul Martínez (director del documental), Vicente J. Pérez (director de fotografía), Miguel Herrero (productor), y José Litarte (miembro fundador del Museo y la asociación ArcadeVintage). Las Naves - Centre d'Innovació Social i Urbana de la Ciutat de València 18:00 - 18:30 | Presentación ARTFUTURA 30 con MontxoAlgora (Director de ArtFutura). 18:30 - 20:00 | Proyección audiovisual ARTFUTURA 30: Procesando el Futuro | 90 min.

JUEVES 11 de NOVIEMBRE

Auditorio Alfons Roig - Facultad de Bellas Artes | Universidad Politécnica de Valencia - UPV 08:30 - 09:00 | Apertura de puertas. 09:00 - 09:45 | Inauguración Oficial Digital Jove 2021. Jordi Juan i Huguet | Secretario Autonómico de Innovación y Transformación Digital - Generalitat Valenciana. José Galindo | Decano - Facultad de Bellas Artes - UPV. María Salomé Cuesta | Vicerrectora de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad - UPV. Salvador Coll | Vicerrector de Innovación y Transferencia - UPV. Jaime Torres | ESAT - Escuela Superior de Arte y Tecnología. Fernando Carrión | Director de Digital Jove 10:15 - 11:00 | Entrar al Multiverso | María Laura Ruggiero - SeirenFilms (*online). 11:00 - 11:45 | El Cañonazo Transmedia | Roger Casas-Alatriste - El Cañonazo Transmedia. 11:45 - 12:30 | ArtFutura 30: Procesando el Futuro | MontxoAlgora - DirectorArtFutura. 12:30 - 13:15 | Mesa Redonda:Metaversos, CiberArte y Futuros Inmersivos | María LauraRuggiero (*online) + MontxoAlgora + Roger Casas-Alatriste. 13:15 - 14:15 | Proyección: El Eco del Futuro: Arte Transgénico e Inteligencia Artificial | WebDoc | ARTE en 6 idiomas | 2019 | 53 min | Dir: TanjaKüchle | Alemania. 14:15 - 16:00 | PAUSA PARA COMER 16:00 - 16:45 | Mesa Redonda: Pioneros del Videojuego en la Comunitat Valenciana: Andrés Samudio + José Vicente Pons. 16:45 - 17:30 | Women in Games | Gisela Vaquero - WIGES + Lorena Tierraseca - Club del Videojuego UPV + Sonia Tirado - Directora General de Innovación - Generalitat Valenciana. 17:30 - 18:15 | Realidades Aumentadas | Ricardo Montesa - Brainstorm. 18:15 - 19:00 | Blasphemous: Claves del desarrollo y de su impacto | Mauricio García - TheGameKitchen. 19:00 - 19:45 | Videojuegos para la Transformación Social | Eurídice Cabañes + Luca Carrubba - ArsGames. Masterclasses& Talleres | JUEVES 11 NOVIEMBRE Aula B-0-2 (Masterclasses) + Aula B-0-3 (Talleres) | Facultad de Bellas Artes - UPV. 10:30 - 11:30 | Masterclass: CreativeEurope Media | Peter Andermatt - Oficina Media España | 60 min. 12:00 - 13:00 | Masterclass: Salidas profesionales para estudiantes de Humanidades en la Virtualización del Patrimonio Histórico | Juan Simón García | 60 min. 11:45 - 13:15 | Taller: Radical GameDesign | ArsGames - Eurídice Cabañes + Luca Carrubba | 90 min. 17:00 - 18:30 | Masterclass: Hibridaciones Líquidas. De la Biología al Metaverso | Solimán López - ESAT Lab | 90 min. 17:00 - 19:00 | Taller: Diseño Universal y Diseño Centrado en la Persona | COCEMFE | 120 min.

VIERNES 12 de NOVIEMBRE

Auditorio Alfons Roig - Facultad de Bellas Artes | Universidad Politécnica de Valencia - UPV 09:30 - 10:15 | Mesa Redonda: Neuromarketing e Inteligencia Artificial | Nerea Luis (*online) + Águeda Parra Pérez + Jaime Guixeres. 10:15 - 11:00 | Mesa Redonda: Mundo Orwell: ThePower of Data | Zeus + Jeff & Asociación ANBAN + Guardia Civil + Policía Nacional. 11:00 - 11:45 | Homeless Entrepreneur: ¿Ciudades Inteligentes? | Andrew Funk - Homeless Entrepreneur (*online). 11:45 - 12:30 | Mesa Redonda: Diseño Multi-Sensorial | Diego Soliveres - Timpers + Carlos García - YUDesign UPV. 12:30 - 13:15 | Viaje al Corazón de un Cuadro: Creación Artística Inclusiva | Miguel Ángel Font Bisier - miCINEinclusivo.com. 13:15 - 14:00 | Mesa Redonda: Brecha Digital: Competencias Transversales, Empleo e Inclusión | Eduardo Jiménez - COCEMFE + Javier Vicente Sarrias - ONCE + María Muñoz - Directora General para la Lucha contra la Brecha Digital - Generalitat Valenciana. 14:00 - 16:00 | PAUSA PARA COMER 16:00 - 17:00 | Mesa Redonda: Entornos Digitales Multiplataforma. El Futuro del Sector Audiovisual en la Comunitat Valenciana | AVAV + PAV + EDAV + AVEPA + AVRE. 17:00 - 18:00 | Mesa Redonda: ¿Qué buscan los estudios de animación y videojuegos? Claves para acceder al Mercado Laboral | JoseQueral - Elite3D + Nathalie Martínez - Wise Blue Studios + Daniel Palacio - UPV Gandía. 18:00 - 18:30 | Clausura Digital Jove 2021 | Fernando Carrión - Director Digital Jove + David Roldán - Vicedecano de Empresas y Emprendimiento - Bellas Artes UPV. Masterclasses& Talleres | VIERNES 12 NOVIEMBRE Aula B-0-2 (Masterclasses) + Aula B-0-3 (Talleres) | Facultad de Bellas Artes - UPV. 10:00 - 11:30 | Masterclass: Videojuegos: Inspiración y Motivación | Raúl Bleda - GameDeveloper + Dir. Sonic Deep Space | 90 min. 11:45 - 13:15 | Masterclass: Creatividad a Ciegas | Mireia Rodríguez - ONCE Museo Tiflológico | 90 min. 10:00 - 11:30 | Taller: Composición Musical y Narrativas Multi- sensoriales | Luca Bordonaro | 90 min. 16:00 - 17:30 | Masterclass: Desarrollo de Videojuegos para Noobs | Club del Videojuego UPV | 90 min. 17:30 - 19:00 | Masterclass: NFTs, Arte Digital y Metaversos | Flan* - Digital Chaman + Alex Granados - NFTesp + ToxSam - PolygonalMind&CryptoAvatars | 90 min.

DIGITAL JOVE 2021 tendrá lugar en Valencia, los días 10 al 12 de noviembre, en los dos espacios colaboradores oficiales: el Auditorio Alfons Roig de la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València, y Las Naves - Centre d'Innovació Social i Urbana de la Ciutat de València. Todas las actividades tendrán ENTRADA LIBRE Y GRATUITA, por orden de llegada, hasta completar aforo de la sala. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Valencia, capital de la creación digital y las narrativas transmedia La capital del Turia acoge del 10 al 12 de noviembre la tercera edición del Foro Internacional de Creación Digital, Digital Jove 2021 La Comunidad Valenciana se recupera muy rápido de la caída en la actividad en el mercado inmobiliario debido a la pandemia A nivel de España: un 44% de la demanda es de compra, un 43% de alquiler y un 11% busca en ambos mercados Valencia y el Nuevo Mundo Respetemos después de varios siglos nuestras identidades y sigamos caminando todos juntos en pro de una gran cultura común La Comunidad Valenciana roza los 60.000 ERTE con más de 350.000 trabajadores afectados en un mes El sector con menor afección es la agricultura, con 258 expedientes La Comunidad Valenciana registra 309 nuevos casos, 428 altas y 43 fallecimientos más Barceló ha destacado que se ha registrado un descenso en cuanto al número de residencias afectadas por el coronavirus