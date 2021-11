Las residencias de mayores en España son las terceras más baratas de Europa Una plaza en Noruega vale 8.940 euros y en España 1.830 Redacción

lunes, 8 de noviembre de 2021, 11:38 h (CET) Si bien es cierto que el fenómeno del progresivo envejecimiento de la población es común en todos los países, la forma en que se afronta la dependencia y la prestación de servicios, especialmente la atención en el hogar es diferente. Así, intentar trasladar las mismas soluciones de un país a otro sin tener en cuenta la diferencia real de costes económicos sería inviable.

Por ello y gracias al Indicador IR de Inforesidencias.com, portal líder en el sector de las búsqueda y comparación de residencias para mayores en España, es posible comparar los precios de las residencias de la tercera edad en diferentes países de una forma racional que permita determinar dónde son verdaderamente más caras y más económicas en términos, no solo absolutos sino también relativos.

Variedad de precios entre países. Comparativa Índice IR

Por un precio que oscila entre los 8.940€ al mes en Noruega y los 1.350€ en Chequia una persona está obteniendo un servicio hotelero completo, atención en las actividades de la vida diaria 24h/365d y un cierto apoyo sanitario. Desde esta perspectiva, los países podrían agruparse en tres grupos: precios entre 6.000 y 9.000€ al mes; entre 2.700 y 4.000€ y entre 1.300€ y 2.000€.

¿Quiere eso decir que las residencias son “caras” en Noruega y “baratas” en Chequia? En España, con un precio de 1.830 euros/mes, ¿son caras o baratas las residencias?

Según explican desde Inforesidencias.com, el concepto “caro/barato” tiene que ver tanto con el precio del bien o servicio como con la capacidad económica de quien considere la compra. “No es lo mismo pagar 3.000€ al mes por vivir en una residencia si se ingresan 1.800€ que 6.000€. Por eso, algunas explicaciones intuitivas a la gran diferencia de precios en los diferentes países podrían fundamentarse en que los salarios de cada país también son muy dispares o en que lo que ofrecen las residencias en los diferentes países también lo son. En este contexto, el “IR” permite comparar el esfuerzo que puede suponer a alguien que ingrese el salario mínimo el pagar los servicios de una residencia”.



Las residencias privadas de personas mayores en España, con un precio de 1.830 euros al mes, se sitúan como las terceras más baratas de Europa. Por ello, en Inforesidencias.com han realizado una media entre Salario Mínimo y Salario Medio de cada país estudiado. De esta forma, obtienen un salario que al estar entre el mínimo y el medio corresponderá a la banda media-baja de la pirámide salarial, una cifra a la que han denominado “Salario Mínimo-Medio” SMM.

Al dividir el precio de las residencias entre el SMM obtienen el “Índice IR” para conocer el precio de una residencia en comparación con los ingresos de una persona con índices de ingresos medios-bajos. Alemania, con un IR de 1,01 sirve como referencia. Allí el SMM y el precio medio de una residencia casi coinciden, Noruega, con 2,29 marca el índice IR más elevado.

España se sitúa con un IR de 1,09 y se sitúa en la parte baja. Los países escandinavos, especialmente Noruega, son los que cuentan con residencias con un Índice IR más elevado. Como conclusión se extrae que las plazas de residencias privadas en España tienen un precio bajo en comparación con otros países europeos. Y este precio bajo, en paralelo, se mantiene también si se considera no sólo en términos absolutos sino también en relación con la capacidad adquisitiva de los ciudadanos del país (tanto si se toma como unidad de comparación el Salario Mínimo, el Salario Medio o el SMM).

El precio justo para atender con calidad a una persona mayor

Datos del estudio ‘El Precio Justo; lo que cuesta atender a una persona dependiente en un centro residencial’ de Gerokon para CEAPs explican que un cuidado de calidad a una persona dependiente no se puede realizar por menos de 2.030,46 euros al mes. Lo recomendable sería que llegara a los 2.700 euros.



