El síndrome del cuidador, ¿qué es y cuáles son sus síntomas?

viernes, 5 de noviembre de 2021, 10:19 h (CET) El síndrome del cuidador, también llamado el síndrome del cuidador quemado, es un trastorno provocado por el desgaste físico y emocional que sufre una persona que se dedica a cuidar a otra de manera permanente.



Hay que aclarar que este síndrome se refiere a las personas que lo hacen a nivel familiar, que conviven con la persona dependiente y cuya labor es indefinida. Por lo general, el cuidador no tiene formación en el área de la salud y realiza su labor siguiendo las instrucciones del médico, pero sin las herramientas adecuadas ni el conocimiento necesario, es por ello que lo principal que necesita un cuidador es información.

Información para cuidadores El Rincón del Cuidador es un portal especializado en brindar apoyo integral a los cuidadores de personas mayores, ofreciendo contenido de valor que pueda ayudar a sobrellevar su labor. Allí se pueden conseguir artículos informativos acerca de las enfermedades incapacitantes, consejos, soporte y herramientas para valorizar dicho sector.

Se trata de una página web que trata el tema con mucho profesionalismo y, lo más importante, se centra en el cuidador, que está expuesto a una carga muy pesada, a quien se suele ignorar. Los cuidadores pueden suscribirse a la página y recibir toda la información que contiene el portal, que está dirigida a ellos, y está escrita por expertos en la materia. Hay una sección para cuidar la mente y otra para cuidar el cuerpo, todo enfocado en el cuidador.

También hay una sección llamada #Imprescindible, la cual busca resaltar el papel del cuidador, para levantar su autoestima y hacerle ver que debe cuidar de sí mismo. El cuidador es una persona necesaria para la calidad de vida de la otra persona dependiente y, lamentablemente, muchas veces se puede ver perjudicada por brindar dicha atención.

Síntomas del síndrome del cuidador Es muy frecuente que cuando una persona adquiere una enfermedad incapacitante, un familiar se dedica a cuidar de ella. En el caso de las personas mayores, este familiar suele ser el cónyuge o alguno de los hijos. Esta persona adquiere esa responsabilidad sin tener conciencia de lo que implica, sobre todo, cuando se trata de demencia senil, mal de Alzheimer o similares.

Cuando avanza el tiempo y el paciente, lejos de mejorar, aumenta su dependencia, el cuidador comienza a sentirse abrumado y a presentar algunos de estos síntomas: Cansancio persistente . La persona está cansada desde que se levanta por la mañana.

. La persona está cansada desde que se levanta por la mañana. Trastornos del sueño . Los cuidadores suelen dormir pocas horas y tener el sueño liviano.

. Los cuidadores suelen dormir pocas horas y tener el sueño liviano. Aislamiento social . Si el cuidador hace su labor solo no tiene posibilidad de compartir con amistades o familiares.

. Si el cuidador hace su labor solo no tiene posibilidad de compartir con amistades o familiares. Irritabilidad . Los cuidadores suelen tener episodios de ira, frustración, y en algunos casos, violencia.

. Los cuidadores suelen tener episodios de ira, frustración, y en algunos casos, violencia. Tristeza. Muchas veces los cuidadores experimentan tristeza, crisis de llanto y sensación de estar atrapados en la situación. En algunos casos el cuidador llega a la depresión clínica.

Cómo prevenir el síndrome del cuidador Es muy importante estar informado, por eso se aconseja entrar en portales como El Rincón del Cuidador, que ofrece consejos para lidiar con la enfermedad que pueda padecer la persona dependiente y le enseña a cuidarse a sí mismo.

El cuidador debe ser entrenado en la gestión de la enfermedad, por ejemplo: cómo lidiar con las manías de los ancianos, cómo tranquilizar a un paciente ansioso, cuándo llamar al médico, cómo gestionar una emergencia y muchos otros casos más.

El cuidador debe recibir ayuda, nunca debe recaer sobre él o ella, todo el peso del cuidado de una persona dependiente. Es necesario que tenga uno o dos días libres a la semana, y durante las horas de sueño debe estar libre de la atención.

El cuidador debe ser entrenado en el manejo ergonómico del cuidado. Debe saber cómo prevenir las lesiones físicas que se pueden ocasionar: mover a una persona acostada, bañarla, vestirla, etcétera. El cuidador debe recibir atención médica preventiva, esto es la valoración periódica por parte de un médico, pruebas de laboratorio y atención psicológica.

Con todos estos consejos, el cuidador podrá realizar su labor sin verse perjudicado, a la vez, pudiendo elevar la calidad de vida de la persona dependiente.

