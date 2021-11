​Uno de cada diez españoles presta cuidados al menos una vez a la semana a personas mayores o con problemas crónicos de salud El 5 de noviembre se celebra el Día del Cuidador, para reconocer la labor de quienes se dedican al cuidado de personas dependientes Redacción

jueves, 4 de noviembre de 2021, 11:10 h (CET) En España existen 2,3 millones de personas dependientes que necesitan un cuidador, según los datos de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG). Mañana 5 de noviembre se celebra el Día del Cuidador para reconocer la labor de quiénes se dedican al cuidado de otras personas, ya sea por motivos de edad, enfermedad o que se encuentran en situación de discapacidad y/o dependencia.



Se calcula que uno de cada diez españoles presta cuidados al menos una vez a la semana a personas mayores o con problemas crónicos de salud, y que el 80% de los cuidadores en nuestro país no son profesionales.



Las estimaciones de la OMS prevén que en 2050 habrá casi el doble de personas mayores, una situación que supone un importante reto para la sociedad, por lo que la ONU ha declarado la década de 2020 a 2030 como la Década del Envejecimiento Saludable, una iniciativa que tiene como objetivo conseguir una mejor calidad de vida de las personas de edad avanzada y de su entorno.

FontActiv, la gama de suplementos nutricionales para adultos y mayores de Laboratorios Ordesa, nos plantea algunos consejos para que los cuidadores puedan mantener un adecuado bienestar, porque para cuidar a los demás, lo primero es estar bien uno mismo.

Comparte las tareas.No intentes hacerlo todo tú, se pueden compartir las tareas con los demás o buscar algunas horas de asistencia profesional semanal.

No fomentes la dependencia. Es importante dejar que la persona mantenga cierta autonomía y siempre que sea posible tome sus propias decisiones.

Mantén tus relaciones sociales. Dejar de lado las relaciones sociales por falta de tiempo, es algo frecuente. Sin embargo, el apoyo emocional de la familia y los amigos puede ser fundamental, por lo que conviene no aislarse y fomentar las relaciones con nuestro entorno.

Cuídate.Escucha las señales de alarmacuando aparezcan el cansancio o el desánimo, son un indicador de que es momento de parar y dedicarte tiempo. Duerme lo suficiente, sigue una alimentación equilibrada y haz algo de ejercicio.

