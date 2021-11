​Los New York Summit Awards 2021 anuncian sus premiados en la Gala de Marbella Este año tendrá lugar el 18 y 19 de noviembre. A días del espectacular evento, sus organizadores revelan quiénes serán los premiados en la esperada cita Francisco Acedo

miércoles, 3 de noviembre de 2021, 09:46 h (CET) Cuenta regresiva para la Gala New York Summit Awards 2021 que este año tendrá lugar el 18 y 19 de noviembre en Marbella. A días del espectacular evento, sus organizadores revelan quiénes serán los premiados en la esperada cita.



Los humoristas más aclamados por los españoles, Los Morancos, recibirán el Premio Entertainment 2021. En la categoría Premios a la Música será galardonado el artista Pitingo, quien también realizará un show que combinará flamenco, soul y gospel, una conjunción perfecta entre ritmos afroamericanos, latinos y gitanos. También la hija de Pau Donés recibirá el premio que reconocerá la trayectoria de su talentoso y admirado padre. Los hermanos Isaac Et Nora, además de ser distinguidos, ofrecerán una maravillosa presentación musical.



MasterChef España recibirá el Premio Embajadores Mundiales de la Gastronomía. La espectacular gala contará con la presencia de los tres chefs del programa culinario, Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera.

En conmemoración del 20º Aniversario de la caída de las Torres Gemelas, la V edición del New York Summit Awards dedica un homenaje especial a instituciones y personas impactadas por los devastadores atentados. En ese sentido, el Departamento de Policía de Nueva York y el último superviviente del 11-S, William Rodríguez, serán distinguidos en de la categoría Premios Concordia. Dentro de la misma se encuentran, además, las distinciones al Museo del Holocausto de NY, a la Unidad Militar de Emergencia -UME- y a la campeona olímpica de mayor edad, Agnes Biró Keleti.

Dentro de la categoría Proyectos Solidarios y Sociales recibirán galardón las entidades: Federación Española de Padres de Niños con Cáncer (Premio especial del jurado), Cmax Foundation (Premio especial del jurado) y Fundación Vicente Ferrer (Mejor proyecto fundacional).

La lista con la veintena de premiados continúa con la categoría Premios Liderazgo en la cual se distinguirá a importantes personalidades. La cuadragésima primera tesorera de Estados Unidos, Rosario Marín, asistirá a la gala para recibir el Premio a Mujer Líder Hispana del año. Asimismo, el jurado del evento internacional decidió de forma unánime otorgarle el galardón de Mejor Periodista de 2021 al periodista y presentador de informativos de Antena 3, Vicente Vallés. La ganadora de 3 Emmys, la periodista y escritora María Rozman, se alzará con la estatuilla por su relevante trayectoria en el Periodismo e investigación en EE.UU. Por su parte, la actriz, empresaria y filántropa, María Bravo, subirá al escenario para ser reconocida como Mujer Latina del Año.

Como Embajadores Mundiales Marca España serán premiados los responsables de la Academia Xacobea. Mientras que el Teatro del Soho Caixabank tendrá su distinción por Mejor Proyecto de Innovación Cultural.

Para finalizar el listado de galardonados de esta sensacional edición, y dentro de la categoría Premios Inspiración en el Deporte, se encuentran dos deportistas que motivan a cientos de miles con sus historias de vida: el tenista paralímpico Cisco García, Premio a la Resiliencia 2021; y el miembro del primer equipo español de Doma Clásica, Juan Matute, Premio a la Superación Personal 2021.

La prestigiosa gala New York Summit Awards contará con extraordinarias sorpresas. Los presentadores de este año serán el locutor y periodista, Xavi Martínez, y la directora y presentadora del informativo líder de Antena 3 Noticias, Sandra Golpe.

Como adelanto de lo que será la espectacular noche, se pueden nombrar algunos de los artistas invitados. Sephira, una maravillosa formación compuesta por las hermanas irlandesas y violinistas Joyce y Ruth Oleary, participará para deleitar a los asistentes. Aishah Davis, con procedencia de linajes europeos, afroamericanos y nativoamericanos, aportará su bella voz en la gala NYS Awards 2021. La joven cantante e instrumentalista María Parrado llevará su fuerza imponente.

