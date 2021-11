¿Por qué alquilar el inmueble a través de una inmobiliaria? El mayor miedo de alquilar es la morosidad de los inquilinos al no poder hacer frente al pago mensual del alquiler Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 2 de noviembre de 2021, 08:22 h (CET) Alquilar un inmueble, sea un piso o una vivienda, no es un proceso sencillo para los propietarios, ya que deben enfrentarse a numerosas consideraciones importantes para que el proceso sea sencillo y seguro para ellos. Gracias a una agencia inmobiliaria, los propietarios pueden contar con un servicio profesional que ofrece numerosas soluciones a la hora de alquilar su inmueble.



Selección de inquilinos

Uno de los principales beneficios de alquilar mi piso por inmobiliaria es la dedicación que ofrecen al elegir a los inquilinos interesados en arrendar el inmueble. El mayor miedo de alquilar es la morosidad de los inquilinos al no poder hacer frente al pago mensual del alquiler, provocando pérdidas de dinero. De igual manera, existe la preocupación con respecto al cuidado de la vivienda durante el tiempo del alquiler, la cual está expuesta a daños por parte de los inquilinos. Sin embargo, con el servicio de una inmobiliaria profesional, se tiene la seguridad de que los inquilinos interesados son responsables y disponen de la capacidad financiera suficiente para pagar mensualmente el alquiler sin retrasos.

Gracias a que suelen contar con un equipo profesional, realizan un estudio riguroso y detallado, y es posible conseguir inquilinos con una tasa de morosidad muy baja, dado que disponen de los medios necesarios para asegurar que se cumplan con las condiciones que desean los propietarios. En todo caso, esta agencia cuenta con un seguro de impago del alquiler, con el cual los propietarios cobrarán la renta en caso de que las personas que alquilan la vivienda no paguen; y otros beneficios, como los que comentamos a continuación.

Asesoría legal

A nivel legal, una agencia inmobiliaria cuenta con el conocimiento y la experiencia suficiente para ayudar a los propietarios, dado que su asesoría busca responder las dudas más frecuentes con respecto al tipo de alquiler, o sobre el contrato que pueda resultar más adecuado. Mediante esta inmobiliaria se facilita la redacción del contrato de alquiler, evitando las cláusulas abusivas, para así no tener problemas de manera legal con los inquilinos. La redacción del contrato se realiza buscando el beneficio de ambas partes, cumpliendo con las condiciones que exigen las autoridades competentes y sin dejar nada a la libre interpretación.

Resulta un servicio de gran utilidad, ya que existen muchos términos legales que los propietarios no gestionan de forma adecuada, o que no conocen, por lo que se evitan los vacíos legales que puedan afectar en diversas situaciones.

Valoración y promoción

El mercado inmobiliario cambia de forma constante, por lo que acertar en el precio de la vivienda puede resultar complicado para los propietarios. Por tal motivo, estas agencias realizan una valoración del inmueble, considerando factores como su ubicación, las condiciones del inmueble, el tamaño o los años de antigüedad, incluso comparan con otras ofertas de inmuebles semejantes, para así determinar su precio real.

Con una valoración profesional se puede conseguir la máxima rentabilidad en el alquiler del inmueble, permitiendo así que los propietarios reciban un precio justo. También se encargan de promocionar el alquiler del piso o vivienda, por medio de campañas publicitarias en portales inmobiliarios, con fotografías y vídeos, para así aumentar las posibilidades de alquiler en el menor tiempo posible.

Gestión de incidencias

Durante el contrato de alquiler es posible que ocurran numerosas situaciones que deban ser atendidas de forma oportuna y efectiva. Con una agencia inmobiliaria los propietarios podrán disponer de un equipo que se encargará de gestionar y resolver las incidencias que ocurran con los inquilinos.

En otras palabras, si el apartamento sufre algún daño, gestionarán el cobro de la reparación a los inquilinos, o bien, si presenta un daño que pueda afectar directamente al bienestar de los inquilinos, se encargarán de repararlo de manera inmediata.

Cualquier percance que surja, lo resolverán de manera precisa, para que los propietarios no deban preocuparse por ofrecer una vivienda en las mejores condiciones a sus inquilinos. También mantendrán comunicación con los inquilinos, para así evitar mayores inconvenientes durante el alquiler, ya sea en temas diarios o puntuales que puedan afectar a ambas partes. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Las mejores ciudades para empezar un negocio en España Madrid lidera el ranking. Le siguen Barcelona, Valencia, Sevilla y Pamplona ¿Por qué alquilar el inmueble a través de una inmobiliaria? El mayor miedo de alquilar es la morosidad de los inquilinos al no poder hacer frente al pago mensual del alquiler Bilbao se sitúa en el top diez del Ranking de Ciudades Inteligentes 2021 El estudio clasifica a 118 ciudades en función de la percepción que tienen sus ciudadanos de cómo la tecnología puede mejorar sus vidas La expectativa de vida en España será de 93 años en 2050 España es uno de los países en los que la edad de retiro permanece casi inalterada, pasando de los actuales casi 63 años a casi 64 años en 2050 ​El mejor regalo para un compañero de trabajo El paso previo antes de comprar un regalo para Navidad consiste en investigar los gustos del otro