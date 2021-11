Arrasar España Hay que frenar la hipocresía política de forma constitucional José Enrique Centén

lunes, 1 de noviembre de 2021, 08:18 h (CET) Es lo que han estado haciendo los Borbones desde 1700, y ciertos partidos políticos apoyan la «borbonía» como referente de patente de corso, dado que realizan lo mismo apoyados por eso que llaman Justicia en sus más altas jerarquías, siendo capaces de condenar al cajero por pagar en «negro» la reforma de la Sede, y a los arquitectos por cobrar de igual manera, pero me pregunto, ¿quién dio el VB para la reforma?, ¿quién pidió reformar distintas plantas?, el cajero tiene una jerarquía, y como es práctica en ellos, son un poco ratas con los «cuartos», no sueltan monedas sin una orden superior, ¿justicia que no condena al que dio la orden de pago o a los financiadores?

Se saben nombres y muchos lo han reconocido, son del entorno del IBEX35, Bancos, Consorcios, Constructoras, cuando no por sectas ultra reaccionarias religiosas, pero eso sí, luciendo banderita en la muñeca. En el Banco de España (ese que dice que el SMI no debe subirse porque daña la economía), mientras una «panda» de sus inspectores cobran en «negro» por preparar oposiciones, igual que otra de jueces y fiscales por lo mismo. Diputados (esos que deben ser ejemplo de rectitud moral y política), pero los hay condenados, en busca y captura por robo, otro condenado por fraude de acreedores. Muchos llevan más de 20 años viviendo de «chiringuitos» políticos, sin nada que hacer, la «puerta giratoria de partidos políticos» más miserable aún, porque es dinero de nuestros impuestos, mientras ellos pagan menos porcentaje, por «su» Ley.

Mientras el juez MARCH… ordena expulsar del Congreso a un diputado por una condena falsa, donde el propio agente no recuerda los hechos, según dijo en el Juicio, agente que se le ve en Gran Canaria, de paisano, aparece en las REDES manifestándose con esos de mascarilla verde y profusión de banderitas.

Ese tal MARCH…, juez que ha sido denunciado por prevaricación e injerencia, el mismo que ha situado a un familiar en la judicatura mediante sospechosa oposición, forma habitual de los mafiosos. ¿Por qué no da orden de expulsar a los diputados del Partido Podrido?, condenado dos veces por financiación ilegal, aunque digan sus líderes actuales que eran otros tiempos, pero el 99% de sus diputados y senadores, llevan más de 20 años en la Administración, siendo exministros, Alcaldes, Presidentes de CC AA, o como secretarios ministeriales.

Más incomprensible aún son las encuestas que sitúan al Partido Prevaricador como virtual ganador electoral, ya no sé qué pensar de miles de sus votantes, solo reafirmar a Albert Einstein: «Hay dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Y del universo no estoy seguro».

