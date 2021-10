Líderes internacionales de la innovación se dan cita en Extremadura Foro TIC Este evento híbrido tiene como objetivo fijar la conexión de la Euroace (Extremadura, Alentejo y Centro de Portugal) con redes de inversión y posicionamiento internacional en el sector TIC Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 29 de octubre de 2021, 10:40 h (CET) La Fundación Big Data o la Asociación Nacional de Blockchain Alastria, entidades de referencia en el campo de la tecnología y la innovación participaron en un evento que contó además con la asistencia de las Cámaras de Comercio Latinas en EEUU Camacol, La Red Internacional de Agrupamientos Industriales, Logísticos e Innovadores, la Fundación Europea Finnova, La Cámara de Comercio de Uruguay o las firmas de inversión Be Token Capital , 15K Angels , HLB o Área Financiera entre otras. La cita contará además con la participación de empresas tecnológicas como la extremeña CEDESA o la hispanobrasileña Dronak.

Este evento híbrido, que se desarrolló en el marco del proyecto de cooperación transfronteriza FAROTIC, contó con la colaboración de Fundecyt-PCTEx, y tiene como objetivo fijar la conexión de la Euroace (Extremadura, Alentejo y Centro de Portugal) con redes de inversión, aceleración y posicionamiento internacional en el sector TIC.

. Durante la inauguración del foro, a cargo del Consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital del Gobierno Extremeño Rafael España, este ha querido poner de relieve que el Ejecutivo autonómico pretende unir lazos y poner de manifiesto intercambios empresariales de profesionales internacionales en materia de digitalización y tecnología en su objetivo de convertir a Extremadura en una “región inteligente”.

Así lo ha señalado durante la inauguración en Mérida del Foro Internacional de Desarrollo Empresarial, Tecnología y Digitalización ‘Extremadura Foro TIC’, organizado por Extremadura Avante en colaboración con Fundecyt-PCTEX. Rafael España ha estado acompañado por la portavoz del Ayuntamiento de Mérida, Carmen Yáñez, y el presidente de tecnología de Cámaras de Comercio Latinas en EEUU, José Barletta.

España ha precisado que desde la Junta de Extremadura se trabaja en un Proyecto de Cooperación Transfronteriza Interreg (FAROTIC) que pretende dinamizar acciones con el tejido empresarial, y promocionar la Euroregión EUROACE -constituida en 2009 e integrada por las regiones de Alenteio y Centro, de Portugal y la Comunidad Autónoma de Extremadura- y que busca apoyar a las empresas y emprendedores que desarrollan su actividad en el ámbito de las TIC’s. Y más concretamente en aquellas que trabajan en Big Data, Blockchain y Ciberseguridad.

Dentro del objetivo de convertir a Extremadura en una “Smart Region”, Rafael España ha subrayado que “contamos con recursos tecnológicos desarrollados en la región, unos sistemas tecnológicos seguros, en los que se puede confiar gracias a los avances en ciberseguridad y un tejido empresarial con recursos humanos perfectamente capacitados para emprender, por tanto, con garantías ese proyecto de transformación digital que queremos”.

El consejero ha resaltado que la celebración de este Foro se alinea de “manera rotunda con los objetivos marcados, ayudando también a posibilitar la dinamización de los contenidos, de manera que agentes relevantes del ámbito de las TICs de carácter internacional puedan compartir sinergias con empresas y emprendedores en el marco de esta Euroregión”.

“Por la participación de entidades y firmas de referencia internacional, Extremadura Foro TIC se presenta como una oportunidad única para la captación de inversión, alianzas y la generación de sinergias para el tejido empresarial, emprendedor e innovador, pero desde la óptica transformadora de alianza transfronteriza” ha agregado.

Asimismo, Rafael España ha señalado que “muchas” de las claves para el desarrollo económico de la región, se abordan en la nueva Estrategia de Especialización Inteligente, la RIS3, centrando sus prioridades económicas entre otras áreas, en transformación digital y donde la especialización tecnológica debe desarrollarse en las TICs de forma transversal en los sectores más especializados de “nuestra economía”.

Al acto inaugural también han asistido el director general de Agenda Digital, Pablo García, y el de Extremadura Avante, Miguel Bernal Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Líderes internacionales de la innovación se dan cita en Extremadura Foro TIC Este evento híbrido tiene como objetivo fijar la conexión de la Euroace (Extremadura, Alentejo y Centro de Portugal) con redes de inversión y posicionamiento internacional en el sector TIC Las líneas de fibra óptica superan los doce millones en España En telefonía móvil, se sumaron 47.920 líneas en agosto, de forma que el mes cerró con una cifra de 55,43 millones de líneas móviles #MujeresCiber consolida el impulso de la mujer en la transformación digital Bajo el lema ‘Take the Control’, esta edición ha reunido a numerosas profesionales del ámbito digital y del sector de la ciberseguridad ​Piloto de drones, una profesión de futuro, pero desconocida: más del 50% de los jóvenes no sabe qué tiene que estudiar para serlo Aunque se trata de una profesión en pleno crecimiento, donde la tecnología juega un papel básico, uno de los principales problemas es el desconocimiento que hay sobre esta salida profesional Preguntas y respuestas sobre la conexión Wi-Fi ¿Cómo podemos encontrar una verdadera solución cuando la recepción es débil, qué representan los diferentes estándares o qué es el Wi-Fi Mesh?