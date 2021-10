La empresa Filtros Americanos explica los beneficios del agua filtrada en la ducha Emprendedores de Hoy

miércoles, 27 de octubre de 2021, 15:33 h (CET)

Actualmente es mucho más sencillo disfrutar de los beneficios que ofrece la ducha de agua filtrada gracias a los nuevos productos ofrecidos por Filtros Frigoríficos Americanos. Esta tienda online cuenta con una amplia gama de sistemas de ducha con filtros ionizados, potenciados con vitamina C, diseñados para asegurar una higiene correcta y más saludable higiene.

Beneficios del agua filtrada en la ducha El agua filtrada elimina de manera importante las grandes cantidades de cloro que suele tener el agua que llega a las viviendas. El cloro es un elemento químico que se utiliza para eliminar los gérmenes, pero el contacto constante con él suele ser nocivo para la piel, ya que la irrita.

Los filtros ionizados eliminan la mayor parte de esta sustancia y otros metales pesados que pueden resultar negativos para la piel. El primer beneficio es que previene la aparición de arrugas, eccemas y otras erupciones, porque el agua filtrada no afecta a la humedad natural de la piel. Además, una menor exposición al cloro reduce el riesgo de desarrollar cáncer de vejiga y de mama en las mujeres.

Bañarse con agua filtrada también incide en el estado físico y anímico de la gente. El contacto con el cloro y otros metales pesados que pueden existir en el agua de la ducha acarrean efectos negativos sobre los músculos, causando fatiga. Al eliminarlos o reducirlos significativamente, la persona experimenta en el baño una sensación más vigorizante, recupera fuerzas y genera un sentimiento de bienestar.

Filtros de ducha con tecnología de punta Filtros Frigoríficos Americanos pone a disposición del público filtros universales iónicos para duchas de la marca Naturducha. Son productos premium elaborados con la más alta tecnología para ofrecer un baño saludable y reconfortante. Al procesar el agua, esta sale mucho más blanda, haciendo menos necesario el uso de jabones y geles, que también contribuyen a resecar la piel.

Estos filtros también tienen como particularidad que los orificios de la salida del agua han sido perfilados con láser. Esto permite un rociado directo, lo que se traduce en un ahorro de agua del 70% en cada ducha. Sus alcachofas de ducha son piezas totalmente universales que cualquier persona puede instalar en su vivienda, sin la necesidad de llamar a un especialista.

Los filtros de Naturducha tienen, en su interior, piedras naturales de maifan que eliminan el cloro y los metales pesados sin reducir los minerales beneficiosos para la salud. También contienen piedras de zeolita, que reducen las impurezas del agua. La calidad de esta marca española está avalada por distintas certificaciones de instituciones especializadas y es posible acceder a su compra entrando en la web de Filtros Frigoríficos Americanos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.