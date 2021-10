El innovador CBCT dental 3D que realiza la Clínica Blay+Monzó Emprendedores de Hoy

martes, 26 de octubre de 2021

El avance imparable de la tecnología ha contribuido directamente en la evolución de la aparatología dental. Los equipos que se utilizan hoy en día ofrecen ventajas que anteriormente eran impensables como, por ejemplo, el CBCT dental 3D, que ofrece una representación visual de las estructuras dentales en tres dimensiones, brindando resultados más detallados que los que ofrecían las tradicionales radiografías en 2D.

En Castellón, una de las clínicas dentales de referencia es la Clínica Blay+Monzó, ya que dispone de un equipo altamente profesional y además se mantiene a la altura de los logros más recientes de la ciencia y la tecnología dental.

Radiología digital en 3D El CBCT dental se diferencia de otros tipos de radiografías dentales porque ofrece una representación más clara, fiel y tridimensional de la estructura dental y resto de maxilares de una persona. Es precisamente su tridimensionalidad la que permite al especialista poder tener una mejor visualización del área, por ejemplo, a nivel inferior, superior, anterior, frontal, etc.

Además, ofrece diferentes niveles de ampliación, con lo cual se logra una visualización muy precisa, entregando una imagen de gran calidad.

Por otra parte, hay que destacar que esta tecnología permite generar un registro digital que puede ser impreso en caso de ser necesario y que evita tener que repetir radiografías en el futuro. Este aspecto la hace mucho más ecológica y amigable con el medioambiente.

Tecnología dental de última generación en la Clínica Blay+Monzó En la Clínica Blay+Monzó disponen de un CBCT dental y ponen otros tipos de tecnología puntera a disposición del paciente. De hecho, este es un centro que se caracteriza por combinar sus capacidades profesionales y conocimientos con los logros más destacados y recientes de la tecnología dental moderna.

La clínica cuenta con una aparatología de última generación para llevar a cabo todos sus tratamientos, por lo que además del CBCT dental 3D, la Clínica Blay+Monzó dispone de equipos avanzados de escáner intraoral, de implantología y cirugía guiada por ordenador, de diseño de sonrisa, impresión 3D, etc. Todos estos avances y material tecnológico lo han convertido en un centro clínico dental de referencia en todo Castellón.

En definitiva, la aparatología dental de última generación sumada a la experiencia y profesionalidad de sus odontólogos son la combinación perfecta que garantiza que un paciente reciba un tratamiento adecuado y efectivo, con resultados excelentes.

