Enchufamos Tu Coche ofrece un servicio de puntos de recarga para vehículos eléctricos en viviendas unifamiliares Emprendedores de Hoy

martes, 26 de octubre de 2021, 11:02 h (CET)

Toman conciencia a favor del planeta, cada día el número de personas que se decantan por la movilidad eléctrica para sus desplazamientos es mayor. En ese contexto, actualmente España vive una explosión del mercado de los vehículos eléctricos.

Partiendo del bajo impacto ambiental hasta el ahorro económico de su mantenimiento, los vehículos eléctricos son una opción recomendable para conducir. Prime Energy, Colaborador Oficial de Iberdrola, es una empresa especialista en instalaciones fotovoltaicas y aerotermia. Recientemente ha lanzado al mercado Enchufamos Tu Coche, un nuevo servicio que ofrece puntos de recarga para vehículos eléctricos en viviendas unifamiliares.

¿Por qué optar por un vehículo eléctrico? Las ventajas de tener un vehículo eléctrico son múltiples. Por un lado, es importante tener en cuenta que el motor eléctrico no hace emisiones tóxicas al aire como el CO2. De igual forma, no requiere aceites que deben ser reemplazados periódicamente, los cuales contaminan al ser desechados.

Adicionalmente, en los coches eléctricos la eficiencia es del 90%, frente al 35% de los vehículos de combustión. Por otro lado, son más silenciosos, por lo que no producen contaminación acústica. A esto se le añade el hecho de que requieren un mantenimiento más económico.

Enchufamos Tu Coche identifica que estos beneficios pueden potenciarse si el propietario de un vehículo eléctrico cuenta con la posibilidad de recargar las baterías de su coche desde la comodidad de su hogar. Es por eso que en su apuesta por la movilidad sostenible, esta empresa ofrece al público la instalación de puntos de recarga domésticos y en la plaza de aparcamiento habitual, de forma rápida y segura.

Las ventajas de tener puntos de recarga en casa Cuando una persona decide comprar un coche eléctrico debe pensar en contratar los servicios de una empresa que instale adecuadamente puntos de recarga en el hogar, ya que esto garantizará recargas inmediatas y seguras, sin necesidad de esperar tanto tiempo para que esta se haga efectiva.

Otra ventaja de instalar puntos de recarga con empresas como Prime Energy es que esta asesora y se asegura de programar la recarga en las horas que más provechosas sean, disminuyendo los costes para promover el ahorro de las facturas.

La seguridad es primordial y, por esta razón, la empresa se encargará de asegurar la instalación, de tal manera que no existan accidentes que pongan en riesgo a ninguno de los equipos.

La amplia experiencia en el sector de las energías autoconsumibles que tiene Prime Energy permite ofrecer a sus clientes una solución personalizada que se ajuste a las necesidades energéticas de cada uno, sobre todo en la instalación de puntos de recarga. Para más información, los interesados pueden ingresar a su web y consultar los diferentes servicios.

