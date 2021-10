Láser tag a domicilio Catalunya con la compañía Asilvestrats Emprendedores de Hoy

martes, 26 de octubre de 2021, 10:56 h (CET)

Es elemental incluir opciones que resulten favorables y atractivas en la práctica de ejercicios que fomenten el bienestar físico, no solo para adultos, sino también en niños es muy importante.

Dentro de las diversas alternativas, juegos como el láser tag se han destacado como una excelente opción, no solo por aportar diversión de una forma segura, sino también por los múltiples beneficios para la salud de niños y adultos.

En numerosas ciudades de España, esta competición se ha hecho muy popular. El láser tag a domicilio Catalunya es cada vez más reconocido, ya que la empresa Asilvestrats proporciona todo el equipo necesario para que pueda jugarse en cualquier espacio.

Láser tag a domicilio para disfrutar en equipo El láser tag tuvo sus inicios como entrenamiento militar, no obstante, este juego consiste en una recreación de este proceso, donde la seguridad de los participantes está totalmente garantizada.

En ese sentido, la compañía Asilvestrats, se ha convertido en una referencia en el panorama catalán con su servicio de láser tag a domicilio. Su fundador Albert Pla ofrece esta increíble forma de diversión con la finalidad de llevar la competencia, diversión, entrenamiento, compañerismo y confort a todos los espacios donde se pueda instalar la maquinaria de esta actividad de ocio.

El equipo de la empresa, se encarga de montar todo el equipo para jugar en cualquier espacio que cumpla con los parámetros establecidos. Se trata de una actividad totalmente segura, donde no existen impactos agresivos al momento de disparar. Estos no causan dolor, ni manchan permanente, se puede jugar con cualquier tipo de ropa y está destinado para diferentes edades, tanto para niños como adultos.

¿Cuáles son los beneficios de jugar al láser tag? El principal beneficio de este juego es que motiva a la realización de actividad física recurrente, ya que los competidores deben permanecer en constante movimiento.

De igual forma, incrementa la coordinación, debido a que los jugadores deben enfocar el disparo en determinado lugar para que el sensor de su oponente pueda detectarlo.

A nivel psicosocial, este juego resulta también ventajoso para mejorar las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo, dado que es un combate grupal que requiere de comunicación constante.

Es por esto, que la empresa española Asilvestrats ha brindado muchos avances en cuanto al láser tag a domicilio y es una de las pocas que ofrece este servicio en todo el país.

Una de sus principales ventajas es que ofrece esta actividad en colegios, donde los alumnos tienen la oportunidad de probar el juego sin necesidad de salir de sus lugares de estudio.

Gracias a los servicios que garantiza Asilvestrats, se pueden formar escenarios cómodos y seguros para desarrollar juegos tan sensacionales como este y practicar múltiples actividades atractivas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.