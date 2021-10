​Quererse. Me haces daño Gracias por todo, tu ayuda, tu cariño, tu cercanía a Dios Aurora Peregrina Varela Rodriguez

martes, 26 de octubre de 2021, 11:34 h (CET) Te quise, desde que te he visto,

pues sentí un fuerte latir

en el pecho

que me decía “le quiero”,

le quiero...

eso es así, con él querría vivir.



Te quiero,

te amo,

pero ver que ya tienes

un pasado,

me hace daño.



Ojalá seamos

como hermanos

y juntos de la mano sigamos. Nada más.



Gracias por todo,

tu ayuda,

tu cariño,

tu cercanía a Dios,

ya que por ello

he querido salvarme.

