La ginecóloga Miriam Al Adib Mendiri presentará su obra en la feria del libro de Sevilla

Presentación de "Hablemos de nosotras" y "Hablemos de vaginas" (Editorial Oberón), de Miriam Al Adib. Acompaña a la autora Mª José Jiménez Flor, periodista, directora y presentadora de "Mañanas Violetas" de Radio Rinconada, experta en Estudios de Género por la Universidad de Sevilla Dentro de la marco de la Feria del libro de Sevilla tendrá lugar la presentación de los libros "Hablemos de nosotras" y "Hablemos de vaginas" (Editorial Oberón), de Miriam Al Adib. Licenciada en Medicina y Cirugía. Universidad de Extremadura. Facultativa Especialista de Área en Ginecología y Obstetricia. Hospital de Mérida (Badajoz). Será mañana 24 de octubre a las 20.00 en la caseta Red de Bibliotecas en la Plaza Nueva, S/N de Sevilla.

- Ginecóloga y obstetra con ejercicio profesional desde 2002 con experiencia en actividad pública y privada. Trabaja actualmente como ginecóloga en sus consultas privadas desde una perspectiva biopsicosocial y humanista. Próxima apertura en Madrid. Premiada por Doctoralia Awards 2020 como ginecóloga más valorada de España.

- Profesora de Máster de Sexología (Universidad de Extremadura).

- Coautora de las guías clínicas:

- Estrategia de atención al parto normal en el SES

- Atención profesional a la pérdida y el duelo durante la maternidad.

- Ponente en Congresos y Jornadas. Divulgadora.

- Autora de los libros:

- “Hablemos de vaginas” editorial Anaya.

- “Hablemos de nosotras. Reflexiones de una ginecóloga rebelde” editorial Anaya.

- “Conocer el síndrome de ovarios poliquísticos” disponible en Amazon.

- “Entender la endometriosis” disponible en Amazon.

Sobre su último libro la autora reconoce que "Durante toda mi vida profesional como ginecóloga he escuchado cientos de testimonios en los que observo el daño que hace la falta de conexión con nuestros propios cuerpos. Y esto es algo que se da independientemente del nivel cultural o de la condición socioeconómica. La desposesión del cuerpo es un proceso invisible asentado en todo tipo de tabúes y que se da en todas las etapas de la sexualidad femenina. Se alimenta del miedo, la vergüenza, la culpa, la vulnerabilidad, el estigma, la desvalorización, etc. En este libro hablaremos de sexualidad, de cómo vivimos el sufrimiento y la felicidad, el placer y el dolor, el amor y el miedo. Porque no es posible ser felices sin coherencia, y no es posible ser coherentes si no sabemos quiénes somos, qué hay en nuestra naturaleza, cuáles son nuestras creencias y limitaciones, etc. con todas sus luces y sombras".

La autora presentará sus libros y charlará con el resto de personas de la mesa sobre la importancia de derribar mitos sobre la sexualidad femenina. Posteriormente firmará sus libros para el público.