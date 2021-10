Minia Gregoria Pedra Manuela, mi hermosa gata del sol En la sombra del trueno, del llanto y el lamento del mismo ser que no fue... Aurora Peregrina Varela Rodriguez

Mini, mi gata de ojos azules… cual terciopelo tu textura, de acero inoxidable, del bueno… cual recuerdo en la distancia, Minini beige de pelo, Minia dorada del sol Minia de dioses lejanos, encantada, Minia, muñequita de flores frescas armada, embrujada de la noche, acaramelada y triste en su soledad, sin nada en su seno, en la sombra del trueno, del llanto y el lamento del mismo ser que no fue...

