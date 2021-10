​“Un buen polvo insignificante” Lo expresó solicitándomelo volcada hacia mí Rolando Revagliatti

viernes, 22 de octubre de 2021, 08:30 h (CET) Lo expresó

solicitándomelo volcada hacia mí

Rehusar no me caracterizaba ni solía dejarme confundir

Confundido rehusé, primero De inmediato, repuesto me abalancé

y la magistral insignificancia concedí.

*Nota: Las palabras que conforman el título de este texto, se corresponden con un subtitulado de lo enunciado por la protagonista del filme “Transsiberian” de Brad Anderson. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.