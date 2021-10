​Cómo cuidar las lunas del coche para los puentes de noviembre y diciembre Siempre que se viaja en un vehículo propio es necesario realizar una serie de mantenimientos previos Redacción

@DiarioSigloXXI

jueves, 21 de octubre de 2021, 08:20 h (CET) El puente del 12 de octubre ya ha pasado y, ya de vuelta a la rutina, solo podemos pensar en la próxima fiesta y preparar los planes para los puentes de noviembre y diciembre. Uno de los planes más elegidos durante estas pequeñas vacaciones suele ser viajar y, dada la corta duración de las mismas, solemos optar por hacerlo en coche.



Siempre que se viaja en un vehículo propio es necesario realizar una serie de mantenimientos previos, pero en vista de que ya comienza la temporada de lluvias, es aconsejable contar con un cuidado extra: el tratamiento antilluvia. Este tratamiento aporta múltiples ventajas, como aumentar la seguridad y disminuir las posibles preocupaciones que pueden surgir si nos topamos con este fenómeno climático durante una salida en coche.

Tratamiento antilluvia, ¿en qué consiste y por qué es tan recomendable?

El tratamiento antilluvia suele ser una opción muy solicitada durante la temporada otoñal, dado que la frecuencia de días de lluvia tiende a ser superior a la de otras estaciones del año. Pero, ¿por qué se ha vuelto tan imprescindible este tipo de tratamiento? Por una razón muy sencilla: el efecto hidrofóbico aporta a las lunas del coche una mejor visibilidad de la calzada bajo la lluvia, tanto de día como de noche. Además, en aquellos casos en que sea posible circular a más de 80 kilómetros por hora, ni siquiera será necesaria la utilización del limpiaparabrisas. Parece magia, pero es una realidad posible.

Pero esta no es la única ventaja que ofrece el tratamiento antilluvia: En los días sin lluvia, este tratamiento también será efectivo, puesto que evita que se adhieran al parabrisas las partículas de polvo, tierra, insectos, hojas de árboles o cualquier otro elemento que pueda disminuir la visibilidad.

Facilita que el hielo que aparece tras una helada nocturna se elimine muy fácilmente, puesto que el tratamiento antilluvia hace que este no se adhiera al parabrisas.

Del mismo modo, simplifica el proceso de limpieza de estos cristales y facilita también el trabajo del limpiaparabrisas.

Estas ventajas son posibles tras aplicar este tratamiento en solo cinco minutos, por lo que no perderás mucho tiempo. Además, los efectos del mismo tienen una duración aproximada de entre seis y ocho meses, en función de las condiciones climáticas a las que esté expuesto el vehículo tratado. ¿Se puede pedir algo más?

La aplicación del tratamiento antilluvia es de lo más sencilla: se realiza de manera directa sobre la luna del coche y, gracias a los componentes del mismo, se crea una película invisible que consigue todos los beneficios previamente mencionados.

Limpiaparabrisas, la clave para una correcta visibilidad, ¿cómo cuidarlos?

Uno de los elementos más importantes de un vehículo es el parabrisas, ya que no solo protege a los ocupantes del mismo, sino que además ofrece una correcta visibilidad de la calzada y de todos los elementos externos. Por eso, es imprescindible mantenerlo siempre limpio y se deben seguir una serie de consejos básicos y muy sencillos de llevar a cabo: El limpiaparabrisas se debe sustituir, por lo menos, una vez al año. Si se comienzan a notar franjas sin limpiar en el parabrisas tras su uso, también es recomendable su sustitución.

También hay que cuidar las escobillas, las cuales se aconseja limpiar una vez al mes con detergente y una esponja, con el fin de eliminar cualquier elemento adherido que pueda dañar el parabrisas durante su uso.

Otra recomendación, aunque algo más complicada de conseguir, es guardar el vehículo en un lugar cerrado siempre que sea posible. Los cambios de temperatura y la exposición directa al sol causan desgaste en las escobillas.

No se debe utilizar el limpiaparabrisas si la luna se ha congelado.

Por último, hay que estar siempre pendiente del nivel de líquido limpiaparabrisas y rellenarlo cuando sea necesario.

Son consejos muy sencillos y fáciles de llevar a cabo para garantizar que el viaje que realicemos el próximo puente sea totalmente seguro.¿A qué esperas para tenerlos en cuenta?

Consejos a valorar antes de un viaje

El tratamiento antilluvia es una gran opción a tener en cuenta a la hora de viajar durante los meses con un clima más inestable que pueda provocar accidentes en la carretera. Pero no es el único, y hay otros aspectos importantes que se deben revisar antes de emprender un viaje, con el fin de garantizar la seguridad de los viajeros.

En primer lugar, es imprescindible comprobar el estado de las ruedas. Para ello, se debe verificar que la profundidad del dibujo de los neumáticos sea la adecuada, nunca inferior a 1,6 milímetros, y garantizar que estos no tengan ningún tipo de desgaste discontinuo ni ninguna deformación. Por último, para concluir el análisis de los neumáticos, se debe medir la presión de los mismos siempre en frío. En caso de viajar con mucho equipaje, esta debe ser la máxima indicada en la rueda.

Para continuar con la revisión del estado del vehículo, hay que comprobar los niveles de aceite, líquido de frenos, líquido refrigerante y líquido limpiaparabrisas del mismo. En caso de que alguno no tenga la cantidad necesaria, deberá rellenarse.

Seguimos por los filtros del aire, los cuales deben estar totalmente limpios con el fin de disminuir el consumo de combustible y minimizar la emisión de gases contaminantes.

Sea cual sea la época del año en la que se viaje, también conviene revisar el aire acondicionado, ya que no solo nos mantiene frescos en verano, sino que ayuda a disminuir la fatiga durante el viaje.

Por último, las luces son otro de los elementos de seguridad básicos. Tanto los intermitentes como el resto de iluminación del vehículo deben estar en perfecto estado y correctamente regulados. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Cómo cuidar las lunas del coche para los puentes de noviembre y diciembre Siempre que se viaja en un vehículo propio es necesario realizar una serie de mantenimientos previos ¿Es posible llegar a un parque de cinco millones de coches eléctricos de cara al año 2030? La desaparición del coche tradicional en los plazos que marca la nueva ley exige que las ventas de coches eléctricos aumenten un 13.500% El 42% de los conductores se enfrenta a diario con problemas a la hora de aparcar, según una encuesta Entre los problemas más citados por los encuestados se encuentran la dificultad de encontrar aparcamiento y tener que pagar por aparcar ​¿Podrá el hidrógeno reemplazar a la gasolina? Definido por los expertos como el combustible del futuro, es una energía limpia que promete acabar con la problemática de los gases contaminantes de los coches ​Novedades desde la DGT para la educación vial Nuevas leyes y normativas para mejorar la seguridad en la conducción y optimizar el uso de la vía pública