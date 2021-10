Juan Miguel Lapido se incorpora a SunMedia como Global Head of Creative Strategy, Design & Innovation Comunicae

lunes, 18 de octubre de 2021, 14:18 h (CET) Juan Miguel Lapido trabajará de manera transversal con los equipos globales de la compañía, desarrollando productos y formatos digitales de nueva creación e impulsando la creatividad y la innovación SunMedia, la adtech española líder en vídeo, performance y native, continúa su apuesta por el talento con la incorporación de Juan Miguel Lapido como nuevo Global Head of Creative Strategy, Design & Innovation en sus oficinas generales en Madrid, donde se encargará de liderar la ruta creativa y visual de SunMedia y de reforzar una cultura basada en el pensamiento innovador y de calidad.

Desde su nuevo puesto en SunMedia, Juan Miguel trabajará de manera transversal con los equipos globales de la compañía, desarrollando productos y formatos digitales de nueva creación. Asimismo, impulsará el desarrollo de ideas para hacer crecer el alcance, profundidad y negocio de los proyectos de vídeo y branding de la tecnológica.

“Entiendo la creatividad como la conexión entre marcas con audiencias de manera sorprendente, cautiva e innovadora”, señala Juan Miguel. Una mentalidad que trasladará al trabajo diario para contribuir a consolidar el liderazgo de SunMedia a nivel nacional e internacional.

Juan Miguel Lapido cuenta con una carrera profesional de más de 20 años en el ámbito de la comunicación digital a lo largo de los cuales siempre ha estado ligado a proyectos de diseño y creatividad de acciones digitales para marcas en diferentes portales de internet como EresMas, Ya.com y Orange.

Además, durante los últimos 10 años, ha trabajado en Ediciones Condé Nast como Director Global de Diseño, donde ha encabezado el desarrollo y la mejora continua de los productos creativos, visuales y estrategia cross-media para los departamentos de Producto Digital, Marketing, Experiencias y Comercial (CNX agencia creativa y acciones globales de marca).

Esta fructífera trayectoria le ha valido reconocimientos y premios en los principales festivales de Internet como los Webby Awards y los Lovie Awards, entre otros.

“La experiencia de Juan Miguel y su visión sobre la creatividad es clave para una compañía como SunMedia, en donde, gracias a la combinación de ideas innovadoras y la mejor tecnología, conseguimos el éxito de las campañas de nuestros clientes”, señala Fernando García, CEO de SunMedia.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.