Aldo Moro vuelve a morir Para Pedro Sánchez y su 40 Congreso, la Constitución y el Parlamento son meras herramientas a su servicio Ángel Alonso Pachón

lunes, 18 de octubre de 2021, 11:04 h (CET) La Social Democracia, insignia de una Europa emergente de los terribles vaivenes de los años 30 y 40, quiere de nuevo ser enterrada, hoy con sigilo, sin sangre, pero con la imagen mucho más despreciable socialmente: “los muertos vivientes”.



A veces, de la necesidad imperiosa de conseguir poder, derivada del ansia rencorosa del ultraje personal sufrido, se construye el tanque socialmente demoledor, ególatra, totalitario, cerrado, rodeado de minorías hambrientas, escaladoras solitarias en grupos solitarios… Una de esas veces, hoy, Valencia, octubre 2021, ha vuelto a aparecer, “casualmente”, como “las brigadas rojas”, el tanque cerrado, como el “Caballo de Troya”, enemigo agazapado hacia la conquista del “Sanchismo totalitario”, relleno de medianías hambrientas, escupiendo el pasado honroso de sus mayores, que jamás escalaron sino que fueron subiendo peldaño a peldaño, con la tartera del trabajo y del esfuerzo colectivo.

Nadie duda de la probable conveniencia de proceder a una revisión y adaptación de nuestra Constitución. Constitución, atacada y rechazada por ciertos grupos políticos y de opinión, que, sin embargo, siempre la han “utilizado” para “resguardar” sus intereses.(Curiosidades de la vida).

El “psoe SANCHISTA”, en su 40 Congreso, enarbola la bandera de una nueva España a la medida suya y de sus adláteres terroristas, independentistas, saboteadores fácticos. “Reforma Constitucional y Nuevos Derechos”, bandera pirata, que intenta adornarse de lobo disfrazado a fin de engañar a una Caperucita despistada, prudentita, y cobardemente acomodada.

Sánchez, “don Pedro el mentiroso suicida”, rodeado de una minoría “cuarentona”, juez y parte de una historia y de un esfuerzo colectivo que no conocieron, pero del que se alimentaron, nos ofrece cambiar nuestro País, hacer de España SU SUEÑO DE CARETAS VENECIANAS, para llevar a cabo lo que la luz del día no le permitiría.

Al frente, todo un rebaño obediente al perro astuto, a la vez que sumiso a las órdenes del títere circense de la “globalización internacional de la falsa social democracia”. No olvidemos que el “perro” de rebaño, ladra… ladra… atemoriza..., y a escondidas ofrece “pleitesía” a los amos del cortijo, “el poder” y “el dinero”.

Lo terrible no es padecer a Pedro Sánchez, lo verdaderamente peligroso es estar rodeados de “estómagos hambrientos”, de “curriculum mediatizados”, de “medianías compradas en los bazares de la política mitinera”… Lo terrible es que los gigantes cabezudos cada día parecen más reales, paseando por todo el territorio como seres “todopoderosos”, con derecho a pisar a todo bicho viviente que les contradiga.

Para Pedro Sánchez y su 40 Congreso, la CONSTITUCIÓN y el PARLAMENTO son meras herramientas a su servicio, que puede utilizar a su libre albedrío, ignorando los DERECHOS DE TODOS Y CADA UNO DE LOS ESPAÑOLES.

Recordando la Constitución del 78, la memoria nos trae a los “Padres de la Constitución”, personas de reconocida intelectualidad, de clara solvencia objetiva, de destacada independencia, con conocimientos jurídicos y con trayectoria profesional probada… (lo menos parecido a un rebaño)

Seguro que Europa, sufridora en sus carnes de las aventuras comunistas y de las falsas socialdemocracias globalistas, se pondrá firme y defenderá lo que la sangre de muchos, que ya no pueden hablar, defendieron con ahínco y sin intereses ególatras personales

