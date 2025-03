​Un juzgado de Pontevedra condena a UFD del Grupo Naturgy por refacturaciones sobre fraudes falsos

El Juzgado Contencioso-Administrativo de Pontevedra ha anulado una factura de 15.600 € que pretendía cobrar la Distribuidora del grupo Naturgy alegando un “fraude eléctrico” que no ha podido demostrar en el juicio.

En sentencia firme, UFD Distribución contra el recurso presentado ante la Resolución de la Xunta de Galicia, que daba la razón al titular del contrato de suministro y consideraba nula la refacturación practicada por alegar un ‘fraude eléctrico’ en el contador de electricidad.

“El Juez considera acreditado que la compañía eléctrica no ha podido demostrar el presunto fraude que alegaba haber detectado, cuando en realidad el contador había sido reprogramado por la propia compañía en el año 2021” explican desde Sedif Legal, quienes han llevado la defensa del titular.

Para el Juez, la consumidora actuó de buena fe en el mismo momento que detectó el problema pero “la compañía eléctrica no inspeccionó el contador hasta 16 meses después” del aviso como indica la propia sentencia.

Todo un montaje que ya viene siendo habitual para luego realizar una refacturación inviable para un pequeño negocio como este caso de una lavandería.

Hay que tener en cuenta que no bastan las meras alegaciones de la compañía Distribuidora de electricidad para acreditar la existencia de una manipulación fraudulenta en el contador.

Las visitas sin avisar al titular del contrato produce indefensión al Consumidor, vulnerando unos derechos fundamentales. Además, considerar como ‘fraude eléctrico’ mediante un ‘Acta de Inspección’ emitido por un técnico que se identifica con un código, en lugar de nombre, apellidos y DNI es una práctica habitual y no puede ser considerado como una prueba fehaciente de haber encontrado un “Delito” como pretenden las compañías eléctricas con sus habituales acusaciones a los Consumidores, las cuales carecen de presunción de veracidad ante la normativa vigente.

Para Sedif Legal, equipo jurídico especializado en las denuncias a las compañías eléctricas, esta sentencia es otra prueba más de la necesidad de defenderse de los abusos que pueden llegar a cometer en la facturación las compañías eléctricas con sus clientes, a quienes en casos como el presente acusan de haber manipulado un dispositivo cuando, en la mayoría de ocasiones, éstos no saben ni donde se encuentra.

“La única solución es seguir denunciando cuando ocurren situaciones como esta”, concluyen.