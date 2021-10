¿Sufres de acné?

Cuando hablamos de acné, a la mayoría nos viene a la cabeza la juventud y adolescencia, donde los granos salen por doquier…. de hecho no nos equivocamos, lo sufren más del 85% de nuestros jóvenes… Lo que igual desconocemos es saber que el acné se considera una de las 3 enfermedades de la piel que más afecta a la población en general, y son muchas las personas en edad adulta que también lo padecen.

Principalmente aparece en el rostro, el pecho y la espalda y se caracteriza por lesiones no inflamatorias, como los puntos negros y las espinillas, y lesiones inflamatorias como las pápulas y las pústulas.

Es importante tratarlo, ya que no solo se trata de un problema estético, en muchos casos puede provocar frustración, vergüenza, baja autoestima e incluso ansiedad o aislamiento. Afortunadamente hoy contamos con tratamientos en centros especializados y/o productos que te ayudan con este problema.Por aquí tenéis una selección que te ayudarán a solucionarlo:

BENZAC® & BENZACARE®

Desde BENZAC® & BENZACARE® nos recomiendan seguir estas 5 recomendaciones sencillas:

1. Limpiar e hidratar la piel: la limpieza diaria de la piel es clave para eliminar la suciedad y el exceso de sebo. Las pieles grasas y acneicas necesitan hidratarse a diario para aportar a la piel el agua que necesita. 2. Protegerse del sol: evitar la exposición excesiva al sol o sin protección solar ya que podrían producirse pigmentaciones de las lesiones. Se recomienda utilizar fotoprotector a diario, en verano y en invierno. 3. Cosméticos no comedogénicos: es importante elegir cosméticos no comedogénicos, que no obstruyan los poros, para que la rutina de cuidados no empeore el acné. 4. No apretar los granos: apretar los granos no hace que desaparezcan más rápido y es probable que provoquemos una herida en la piel. 5. Tratar el acné: podemos recurrir a nuestro médico, farmacéutico o centro estético de confianza para que nos recomiende el tratamiento más adecuado para tratar con este problema. Con Benzac® & Benzacare® es posible acabar con el acné gracias a una rutina en tres pasos:limpiar, tratar e hidratar.

La diferencia entre Benzac® y Benzacare®, es que mientras Benzac® incluye medicamentos para su tratamiento, en la gama de cosméticos Benzacare®, complementa el tratamiento con una rutina de cuidados para una piel limpia, hidratada y protegida del sol.

Limpiar con Benzacare® Spotcontrol Espuma Limpiadora:

La espuma limpiadora es el primer paso de la rutina de limpieza facial diaria para las pieles acneicas. Limpia sin resecar la piel, elimina las impurezas y ayuda a desobstruir los poros.

Gracias al extracto de aloe vera, con propiedades humectantes y emolientes, y la caléndula, que mantiene la piel en buen estado, la espuma limpiadora limpia suavemente y calma la piel. Benzacare Spotcontrol® Espuma Limpiadora está formulada específicamente para pieles acneicas, es no comedogénica y controla la grasa mejorando el brillo y la suavidad de la piel. Modo de empleo: aplicar sobre la piel húmeda del rostro y del cuello, realizando suaves masajes circulares y aclarar con agua.

Tratar con Benzac® Wash 50mg/g y Benzac® Gel 50mg/g:

Benzac® Wash y Benzac® Gel son medicamentos no sujetos a prescripción médica indicados para el tratamiento del acné de leve a moderado en rostro, pecho y espalda. Su fórmula con peróxido de benzoílo tiene acción antibacteriana eliminando en un 89% la bacteria causante del acné,P.acnés, reduce la inflamación5 y tiene efecto queratolítico, por lo que desobstruye los poros6,7. También elimina el exceso de grasa gracias a la tecnología copolímero de acrilatos6,7.

Hidratar con Benzacare® Spotcontrol Crema Hidratante SPF30 La hidratación diaria es clave en el cuidado diario de las pieles acneicas. Benzacare Spotcontrol® Crema Hidratante SPF30 hidrata, calma la piel y mejora la sequedad. Gracias a su tecnología ceramida y filtros solares, la crema hidratante ayuda a reparar la barrera cutánea y protege frente a la radiación UVA y UVB con un factor de protección alto SPF30. Está formulada específicamente para pieles acneicas, es no comedogénica, controla los brillos y tiene efecto matificante. Modo de empleo: aplicar sobre el rostro limpio y seco todas las mañanas.

AVÈNE

Para tratar pieles acneicas la firma Avène nos ofrece EAU THERMALE CLEANANCE COMEDOMED CONCENTRADO ANTI-IMPERFECCIONES, un cuidado único que reduce granos y puntos negros y limita la reaparición de nuevas imperfecciones gracias a su efecto comedo-reverse anti-granos y anti-recidiva.

Reúne en un mismo producto dos beneficios: una acción ataque y de larga duración. Desde los 7 días de su aplicación notarás su eficacia anti-imperfecciones,rápida y duradera, actuando desde la raíz. Su acabadoes mate, se absorve rápidamente y no te deja una sensación grasa. Sus activos innovadores son:

Comedoclastintm: activo vegetal, extracto activo de semillas del cardo mariano con propiedades patentadas que actúa en el origen para reducir comedones y limitar su reaparición.

Agua Termal de AVÈNE: activo natural y único que ofrece todas sus propiedades calmantes y desensibilizantes.

Utilizando este producto comprobarás que la piel está purificada, matificada, los poros minimizados y las imperfecciones disminuidas.



MI REBOTICA

La farmacéutica Estíbaliz del Prado y el perfumista Antonio Serrano, son los creadores de Mi Rebotica, un firma 100% española que apuestan por la cosmética magistral con una alta concentración de principios activos en sus fórmulas para conseguir resultados reales.

Hace unos días nos invitaron a su fábrica de Talavera de la Reina para conocer de cerca la fabricación de sus productos y nos quedamos impresionados los allí presentes de sus instalaciones, variedad de productos, la labor, el mimo que ponen en cada envío y en definitiva del entusiasmo de todo el equipo.

Conviene echar un vistazo a todos sus productos (ahora también en venta en Amazon!), pero si nos centramos en los enfocados a problemas de acné esta firma ha lanzado su línea purificante, específica para este tipo de pieles.

Su línea purificante se compone de tres productos: agua micelar, mascarilla y sérum, concentración máxima de principios activos que logran eliminar el exceso de sebo de la piel, reducir las lesiones y minimizar los poros, consiguiendo una apariencia fresca, radiante y uniforme de la piel.

Agua micelar: el complemento ideal para la limpieza, incorpora AFFIPORE, un activo que ayuda a reducir el sebo y disminuir la apariencia de los poros. Limpia en profundidad sin necesidad de aclarado.

Mascarilla purificante: formulada con arcillas blancas y verdes, extracto de bioazufre, sauce y árbol de té que limpia y purifica la piel grasa y con tendencia acneica, reduciendo la producción de sebo y los poros dilatados.

Modo de empleo: Se aplica una capa gruesa una o dos veces por semana sobre la piel limpia, se deja unos 10-15 minutos y se aclara posteriormente con agua.

Sérum purificante: a base de extractos purificantes de sauce, barosma betulina y árbol de té, rico en aloe y niacinamida. Regula la producción de sebo y refina los poros dilatados, además de quilibrar la microbiota de la piel. Modo de empleo: se aplica sobre el rostro limpio con un suave masaje.

CRISTINA GALMICHE

Si nos decidimos por un centro médico estético la reina indiscutible de tratamientos antiacné es CRISTINA GALMICHE, esta profesional con más de 30 años de experiencia sufrióen su propia piel problemas con el acnéy acabó especializándose en tratar pieles conflictivas y acneicas. Además es la creadora del “Método Cristina Galmiche”, único para solventar con éxito problemas como el acné severo, la dermatitis atópica o la sensibilidad cutánea.

Cristina es partidaria de hacer siempre una buena limpieza, su protocolo de Oxigenación artesanal es clave para tratar cualquier lesión acneica, puesto que al oxigenar y despejar los conductos de la unidad polisebácea donde se almacena el sebo, estamos saneando el tejido y limpiándolo en profundidad.

Para esta gran profesional la oxigenación es el fármaco más efectivo contra cualquier grano, espinilla o erupción, pero también es el punto de partida para disfrutar de una piel que respire, más nutrida, joven e iluminada. Una vez oxigenada la piel,Cristina ademáste podrá recomendar completar el tratamiento con diferentes rituales en función de lo que tu piel necesite:

ANTIACNÉ Versa AC Tecnología lumínica emitida por Versa AC para controlar los brotes activos de acné y el exceso de secreción sebácea. Calma, desinflama y regenera ¡Y no duele!

ANTIACNÉ Láser Génesis Energía lumínica mínimamente invasiva del Láser Génesis para borrar las secuelas del acné: disminuye pequeñas cicatrices, cierra poros y equilibra los cutis grasos y acnéicos.

ANTIACNÉ Venus Viva Radiofrecuencia de última generación, indolora, y la solución definitiva para las cicatrices profundas provocadas por el acné.