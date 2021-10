Los presupuestos salen de compras Venancio Rodríguez Sanz Lectores

@DiarioSigloXXI

viernes, 15 de octubre de 2021, 11:37 h (CET) Palabras de Juan Ramón Rallo que yo suscribo:” El objetivo de los políticos es conseguir perpetuarse en el poder. Y en democracia, necesitan maximizar los votos que reciben. Una forma de conseguirlo es comprando votos a través del Presupuesto Público. De esta forma crean redes clientelares cautivas en tanto en cuanto ellos permanezcan en el poder. Pero esos clientes no están entre los más pobres, sino entre la clase media porque es el grupo más voluminoso.

De esa forma, se les resta a los ricos y a los más pobres, para dárselo a la clase media. Una de las ayudas más obscenas es la de esos 400 euros para los jóvenes que cumplan 18 años. El Gobierno no está pensando en mejorar la situación de las familias más pobres porque, éstas no son muchas. Está pensando en comprar votos en la clase media porque ahí sí hay muchos votantes, que adquirir con cargo al Presupuesto Público.

En eso consiste la política: te quitan por la fuerza el dinero de tu bolsillo, para luego devolvértelo a través de una red clientelizadora con el objetivo de que no solo les entregues tu dinero, sino tu libertad”. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.