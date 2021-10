La crisis económica derivada del COVID-19 pasará factura a la salud visual, según Visión y Vida

La asociación Visión y Vida quiere recordar, con motivo del Día Mundial de la Visión, que la crisis económica derivada de la pandemia del COVID-19 pasará factura a la salud visual de los ciudadanos.

La realidad es que solo dos de cada diez ciudadanos se habían revisado su visión antes del inicio de la pandemia. En el caso de los menores de edad, tres de cada diez niños menores de siete años jamás había acudido a revisión. Así, según datos del Libro Blanco de la Visión 2019, sabemos que en España más de cuatro millones de ciudadanos no adquieren sus equipamientos ópticos (gafas o lentillas) por desconocer la existencia de su problema visual.

“En España existe una gran falta de concienciación en el cuidado de la salud visual. No hemos logrado que la ciudadanía asuma que es imprescindible una revisión anual para comprobar que el sistema visual funciona correctamente y prevenir problemas. En el caso de los niños, estos problemas pueden interferir en su desarrollo educativo. En el de los adultos, pueden suponer patologías más graves si no se tratan a tiempo”, explica Salvador Alsina, presidente de Visión y Vida.



Así, según los datos del informe “El estado de la salud visual en España 2019”, la falta de revisiones visuales durante la infancia hace que en el 15,8% de los casos sea el propio menor el que detecte su problema visual. Esto es algo que no debería suceder, porque el menor no es consciente de qué es ver bien si siempre ha visto así. En el 32,7% de las situaciones es el profesor o la familia.

Este hecho, unido a los alarmantes datos sobre las consecuencias económicas que tendrá esta pandemia, inciden aún más en la importancia de la prevención: el informe “El virus de la desigualdad”, de la ONG OxfamIntermón, nos dice que más de un millón de personas se sumarán a todas aquellas familias que ya viven bajo el umbral de la pobreza. Sabemos que cuando hay escasez comenzamos a priorizar aquello que consideramos más importante, y nunca suele ser la salud visual”, explica Alsina.

Así, España enfrenta dos problemáticas: el hecho de que el ciudadano no se revise de manera preventiva, lo que hace que no se detecten muchos de los problemas visuales y el hecho de que, en muchos casos, una vez detectado el problema el ciudadano no puede hacer frente al coste.

Así, la entidad lleva desde el inicio de la pandemia trabajando con las autoridades y otras entidades en acciones que ayuden a mitigar lo que denominan “pobreza visual”: aquellos ciudadanos que aun sabiendo que necesitan gafas o lentillas para poder ver bien, prescinden de ellas por problemas económicos. Según los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística, el 20,7% de la población vive bajo el umbral de la pobreza. De ellos, el 62,94% necesita equipamientos ópticos. Es decir, en España hay más de seis millones de personas que podría necesitar gafas o lentillas y no las tiene por sus problemas económicos.

“El caso de los menores de edad es incluso más preocupante, dado que España está a la cola de Europa en pobreza infantil. El 27,4% de los menores de 18 vive bajo el umbral de la pobreza, con las repercusiones que esto puede tener para su desarrollo”, explica Alsina.

Tras la presentación de las Bases para el Plan de Acción de la Garantía Infantil Europea en España, Visión y Vida anuncia que el 10 de noviembre lanzará un informe sobre pobreza visual infantil. Este se hará llegar a todas las comunidades autónomas para que sean conscientes de la envergadura de este problema y puedan marcar líneas de ayuda para darle solución a la problemática. Mientras, recuerdan algunos datos sobre salud visual que, en un día tan señalado como hoy para los profesionales de la visión, deben atajarse:

Salud visual debido al COVID-19: - El tiempo de confinamiento ha pasado factura a la salud visual de los ciudadanos: al 64,9% jóvenes le varió su graduación y uno de cada diez niños le adaptaron gafas o lentillas por primera vez. - Del 70% de las personas que dijeron que se revisarían la visión tras el confinamiento por las molestias sufridas, solo lo hizo el 18,2%. - Del 45,6% de personas que sintió molestias visuales durante el confinamiento, 42,1% siguen sintiéndolas a día de hoy.

Salud visual en la infancia: - A pesar del confinamiento, solo una de cada cuatro familias realizó una revisión visual a sus hijos antes de “la vuelta al cole”. - Existe una relación directa entre mala visión y fracaso escolar: el 30% de los problemas de aprendizaje deriva de problemas de eficacia y percepción visual en la infancia.

Salud visual en la juventud: - Seis de cada diez universitarios en España ya es miope. En zonas como Asia la tasa alcanza el 95%, convirtiéndose en un problema de salud pública. - Las nuevas generaciones (Nativos Digitales) son más miopes en cantidad y graduación que las generaciones previas.

Salud visual en la etapa adulta: - Entre el 60 y 70% de los casos de desprendimiento de retina se asocia a padecer una miopía magna y el 10% de los casos de ceguera provienen de miopes de más de 15 dioptrías. - Los conductores con peor visión tienen tres veces más accidentes que el resto. Uno de cada cuatro (7 millones) conduce con problemas visuales y cerca de 600.000 no debería conducir.

Con estos datos en mente sigue con su campaña informativa en redes sociales para lograr sensibilizar a la gente sobre la importancia de la visión y recuerda que existen, a su disposición, cerca de 10.000 ópticas en todo el territorio español que ofrecen sus servicios para realizar las revisiones visuales pertinentes.