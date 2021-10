La tiranía, ¡Dios salve a España! De presidentes de todos y servidores de parte, de políticos sin libertad personal, de representantes públicos con caretas “serviciales”, de la prensa de silencios pagados Ángel Alonso Pachón

@AAP1942

miércoles, 13 de octubre de 2021, 09:15 h (CET) ¡No!, No nos encontramos en la España ilusionada de la transición. En aquellos años también existieron las “peleas políticas”, pero todos de una forma u otra buscaban LIBERTAD, CONCORDIA, PROGRESO. Hoy, 2021, año de la defenestración, la absurda “TIRANIA EGÓLATRA TOTALITARIA” avanza como lava irresistible, sepultando DERECHOS, LIBERTADES, PROPIEDADES… sepultando todo ello bajo aguas ideológicas en las cuales morirá la VIDA y la LIBERTAD:

La EDUCACIÓN, infiltrada con el veneno ideológico que perturba realidades. La PROPIEDAD PRIVADA, infiltrada con el veneno comunista de la usurpación de lo ajeno por eso del todo para todos, pero lo mío. La RELIGIÓN, infiltrada con el veneno demoniaco de “nos damos, nos permitimos, nos entendemos, pero sin tocar a los que pueden amenazarnos (¿?)” La JUVENTUD, infiltrada con el veneno de lo fácil, de las metas sin carreras. La JUSTICIA, infiltrada con el veneno de las puertas correderas. La AUTORIDAD, infiltrada con el veneno de la impotencia. La VIDA, infiltrada con la soberbia del creador de la mentira. La INFANCIA, infiltrada con la plastilina para moldear. La ANCIANIDAD, infiltrada con los gérmenes de la basura a reciclar. La ECONOMÍA, infiltrada con ideologías fracasadas, generadoras de pobreza. La POLÍTICA, infiltrada con el veneno la eternidad endiosada. Los POLÍTICOS, infiltrados con el veneno de las “tentaciones a Jesucristo”.

¡DIOS SALVE A ESPAÑA!... Por no COPIAR lo bueno de otros países..., por no COPIAR la honradez de la dimisión…, por no COPIAR las fórmulas de la prosperidad social…

¡DIOS SALVE A ESPAÑA!... Por sólo COPÌAR los totalitarismos sudamericanos… Por sólo COPIAR las mentiras comunistas del pasado… Por sólo COPIAR el odio, el rencor, la envidia…

¡DIOS SALVE A ESPAÑA! De la TIRANÍA EGÓLATRA, de los Presidentes de todos y servidor de parte, de los Políticos sin libertad personal, de los Representantes Públicos con caretas “serviciales”, de la Prensa de alabanzas permanentes y silencios bien pagados…

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La crisis política, un breve vistazo al mundo El fanatismo corre el riesgo de que se vaya a acrecentar en un futuro por falta de aclaración de los gobernantes La tiranía, ¡Dios salve a España! De presidentes de todos y servidores de parte, de políticos sin libertad personal, de representantes públicos con caretas “serviciales”, de la prensa de silencios pagados España convertida en objetivo del ataque de la izquierda internacional Estamos notando con verdadera pena que nuestra nación ha entrado en una fase de desánimo, de mal humor, de inquietud y de pesimismo respeto al futuro incierto que nos espera ​Una batalla infantil La sabiduría requiere tomar una decisión, si no lo hacemos lo único que tenemos es conocimiento VOX: Viva 21, la España ilusionada Nos enseño el sueño de la mayoría de españoles