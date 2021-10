VOX: Viva 21, la España ilusionada Nos enseño el sueño de la mayoría de españoles Ángel Alonso Pachón

@AAP1942

miércoles, 13 de octubre de 2021, 08:28 h (CET) Ha sido una convivencia digna de ver. Miles de españoles de todas las provincias, ofreciendo lo mejor de su tierra y el mejor deseo para España: LA CONVIVENCIA en la UNIDAD. VOX, no dio, como se diría, la campanada, NO, simplemente, ABRIÓ 52 folletos con la sencilla historia de cada rincón histórico de nuestro País; OFRECIÓ pulseras con dos banderas, la de ESPAÑA y la de cada PROVINCIA; OFRECIÓ turismo, gastronomía, historia… NOS ENSEÑÓ EL SUEÑO DE LA MAYORÍA DE ESPAÑOLES.

VOX, no ha escenificado ninguna obra teatral, simplemente, ha querido ofrecer una imagen REALÍSIMA de lo que es o de lo que quiere llegar a ser: UNA HERRAMIENTA para ESPAÑA… … HERRAMIENTA de fragua, para moldear lo duro; HERRAMIENTA de carpintería para diseñar ilusiones; HERRAMIENTA de obra para construir; HERRAMIENTA ciudadana para aportar CONVIVENCIA.

Personalmente debo reconocer el gran trabajo colectivo de todo un grupo de personas comprometidas… debo reconocer lo difícil que es aguantar los insultos, las pedradas, los ataques institucionales, los apellidos de ULTRA… ULTRA…, por todo ello, los que no somos capaces, por lo menos, les debemos el respeto a la LIBERTAD.

No me gustan los imposibles, por lo que es conveniente suavizar las aristas. No me gustan los extremismo ideológicos, por eso es conveniente hablar con prudencia y claridad. No me gustan las batallas sin sentido, por eso hay que saber escuchar, responder y proponer…, después respetar la independencia individual y la convivencia colectiva.

VOX, debería saber explicar, con firmeza suave, la idea de UNIDAD y la fortaleza de un CENTRO DERECHA FUERTE y CLARO, para que, como el agua del manantial, fueran aflorando para bien de todos. La CLARIDAD rodeada de PRUDENCIA PARTIDISTA, no es claridad es APARIENCIA… sólo APARIENCIA…

