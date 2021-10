Cuatrocientos euros Cuando se aprueben los presupuestos será el momento de que nos expliquen todos los detalles de las condiciones del bono que se entregará a cada agraciado Gabriel Muñoz Cascos

martes, 12 de octubre de 2021, 08:58 h (CET) Al parecer, queridos amigos, siguen los regalos por parte del cateto, plagiador y embustero Pedro Sánchez a los jóvenes. Esta vez con ocasión de alcanzar la mayoría de edad el próximo año 2022. Que coincide ¡casualmente! con la edad en la que ¡pueden votar! Cuantía de la prestación/regalo/compromiso: la que me sirve de título. ¿Qué tienen que hacer los jóvenes con esta cantidad? Está muy claro: gastarla. ¡Pues qué bien dirán ellos! ¿En algo en concreto? Eso, está menos claro: “en cultura” ¿Y qué es cultura? Pues, según algunos comunistas y socialistas…. un montón de cosas que vayan en dirección contraria a la “cultura burguesa reaccionaria” y al “capitalismo”.

¿Y quien o quienes determinan qué cosas cumplen este presupuesto? Son ellos mismos que ya han adelantado que, en toros “ni mijita”. Entonces, se puede interpretar que: si hay una actividad prohibida terminantemente, todas las demás -sin excepción- estarán permitidas; como hacer teatrillos, con pancartas alusivas contra la oposición, la monarquía y la Iglesia Católica, consumir sustancias alucinógenas; poder insultar a las fuerzas del orden con coplillas simpáticas impresas en octavillas. O, editar periódicos soeces tratando de temas que les indiquen los “cabecillas”, etc.

Al parecer, cuando se aprueben los presupuestos será el momento de que, por escrito, nos expliquen todos los detalles de las condiciones del bono que se entregará a cada agraciado, para que se cumplan los "buenos deseos" del gobierno. A lo peor nos llevamos una sorpresa y, además de los toros, habrá otras cuestiones en las que no se podrá gastar ni un céntimo, so pena de tener que devolver la prestación íntegra, más los correspondientes intereses. Me pregunto finalmente: ¿No habrá en España otra necesidad, más perentoria, donde emplear los cerca de doscientos mil euros o, su igual, treinta y tres millones de pesetas?

