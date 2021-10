​Entre Alice y un calamar

Normalmente suelo ver series norteamericanas, a excepción de algunas españolas y otras turcas, pero ahora me ha dado por las series japonesas. El otro día me saltó en Netflix una serie que puse por curiosidad para ver de qué se trataba, y he de decir que me sorprendió gratamente. La serie se llama Alice in Borderland, es una serie del 2020 dirigida por Shinsuke Sato y protagonizada por KentoYamazaki y Tao Tsuchiya.

Esta serie está inspirada en el videojuego que lleva su nombre, está considerada como una serie de suspense, pero no es apta para los que odien la sangre o el estrés claustrofóbico, claro que, después de haber visto TheWalkingDead, esto es un paseo. Lo que me sorprendió, sobre todo, fue la rapidez con la que avanza el primer capítulo y nos sitúa al principio de la trama, que será básicamente la tónica de toda la temporada.

Los protagonistas son un grupo de amigos que se encuentran en la tesitura de vivir en una ciudad fantasma en cuestión de segundos. Cuando salen de donde estaban, la ciudad se encuentra vacía, no hay nadie a excepción de ellos, pero todo comienza cuando les anuncian en unos grandes paneles que el juego va a empezar.

Los juegos son a vida o muerte, y a partir de ese instante deben jugar para salvar su vida. Una vez que entras en el juego, no hay vuelta atrás, ni para ellos, ni para los demás participantes, que están atrapados en esa especie de mundo paralelo.

Esta serie está llena de juegos de lógica en los que el espectador se involucra sin querer e intenta buscar una solución junto al protagonista, incluso hay uno de los capítulos que me impactó, no podía creer lo que había sucedido, porque lo mejor de esta serie es que nunca sabes que puede pasar. La serie me dejó tan enganchada que me vi la temporada completa en tres días, y ya estoy ansiosa por ver la siguiente temporada, claro que, para eso tendré que esperar.

Cuando terminé de ver la temporada, quería seguir viendo más series japonesas y mi hijo me recomendó una que era muy famosa y que todo el mundo estaba viendo, se llama El juego del calamar. Me resistí a verla, pensé que era más de lo mismo, y yo ya me había encariñado con los otros personajes, pero bueno, ya que insistía, decidí darle una oportunidad. Solo me he visto el primer capítulo, pero a pesar de considerarla una buena serie, digna de ser vista, me sigo quedando con Alice in Borderland.

La primera diferencia entre ambas series, es que en Alice in Borderland todo ocurria muy rápido, pero sin embargo en El juego del calamar, la mayor parte del primer capítulo, transcurre demasiado lento, entiendo que desean explicar la desesperación de los participantes por jugar a cambio de dinero, pero la primera parte se me hizo un poco larga.

Por otro lado, en Alice in Borderland, los protagonistas no tenían ninguna opción, debían jugar para salvar su vida, sin embargo, en El juego del calmar, todos los participantes son conscientes de que se han prestado a jugar por dinero, todos están arruinados y necesitan el dinero desesperadamente, por eso aceptan entrar en el juego.

Y, por último, en Alice in Borderland, se desconoce que ha ocurrido con la gente o donde se encuentran ellos, y en El juego del calamar, al final del primer capítulo se ve más o menos donde están.

Para que se entienda mejor la diferencia, podríamos comparar una película de espíritus con una película de un loco asesino. En la película de espíritus no sabes contra quien luchas, sin embargo, en la de asesinos, sí que sabes que son personas y pueden morir igual que tú.

Es cierto que, con solo un episodio no puedo juzgar la serie, y… es más, pienso ver la temporada entera, ya que me ha gustado, pero para ser sincera, me ha gustado mucho más Alice in Borderland, por lo pronto, y creo que va a ser complicado que cambie de opinión, pero… ¿Quién sabe? Seguiré viendo El juego del calamar, lo mismo me sorprende.