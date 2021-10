​“Lo mejor de ser cantante es el hecho de llegar a emocionar a las personas con mi voz”

Shakira Martínez es una cantante y compositora española. Desde temprana edad, Martínez comienza poco a poco a ser uno de los nombres más reconocidos en la escena nacional de flamenco y pop flamenco. Comenzó a cantar a los 7 años y a los 8 comienza a colaborar con una compañía de teatro. Su repertorio incluía canciones como “Saeta del Cristo de los Gitanos” y “Oroboy”.

Es nieta de Lina Vargas, una famosa cantaora flamenca y bailarina de ballet; ha vivido rodeada de música desde que nació. En el año 2015, participó en “Canta mi niño” con “Pepe Benavente” y comienza a actuar en numerosos puntos de España, llegando incluso a cantar en la boda de “Sergio Ramos” y “Pilar Rubio” en el año 2019. Hace pocos días salió su tema más reciente: “Un Reggaetoncito” junto a «JC El Diamante» (https://youtu.be/O0XDMmhV0Ps)



En su voz vive el flamenco y lo transmite en cada nota que sale de su garganta, prueba de ello son sus singles: “Quiero que me olvides” (feat. Pepe Bernabé), “7 Diferencias”, “No me arrepiento”, “Pensando en tu sonrisa”, sin olvidarnos de su gran hit junto a Maki titulado “Hasta el infinito”... Durante la cuarentena, a causa de la pandemia covid-19, artistas como “Alejandro Sanz” y “Antonio Orozco” invitaron a Shakira a participar junto a ellos en directos de Instagram. (https://youtu.be/4YTLOyxQe_E)

Shakira ¿Podrías contarnos cómo se ha desarrollado tu trayectoria?

Mi trayectoria se ha desarrollado mediante el tiempo y el esfuerzo; comencé subiendo covers con mi primo cuando era más pequeña, y fui cogiendo tablas al ir a teatros a cantar, que también había ido de pequeñita, poco a poco esas cosas han ido sumando su granito de arena, me han ido conformando como persona y como artista, y pues ahora mismo doy gracias de todo lo que he pasado, cada cosa aunque fuese pequeña, es lo que me ha hecho ser como soy ahora.

Podrías adelantarnos ¿Cuales son tus planes futuros? ¿En qué proyectos estás inmersa ahora? En estos momentos estoy inmersa en el lanzamiento de mi tema más reciente “Un Reggaetoncito”, el cual hice junto a «JC El Diamante» y en hacer conciertos; gracias a "33 Productions" será posible muy pronto, ya está todo coordinado para el próximo año. Al igual quería adelantaros que el día tres de diciembre estaré en la sala Caracol de Madrid, y os invito a todas y todos, por mis redes sociales podréis encontrar las entradas; estoy deseando que veáis el nuevo formato que va a ser para mis conciertos. ¡Os espero!

Las siguientes preguntas se han convertido en un clásico en mis entrevistas, pues me interesa mucho conocer vuestra respuesta y profundizar en ello; si pudieras abrir un show para cualquier artista. ¿Quién sería? ¿Con cuál músico te gustaría colaborar? ¿Por qué? Wow es una pregunta bastante difícil, puesto que hay muchos artistas que me han influido. Si me tuviera que quedar, vamos a decir con unos tres o cuatro; diría: "Alejandro Sanz," sin dudas; al igual "Niña Pastori," me gusta muchísimo; "Vanesa Martín"; "India Martínez", que ya he tenido el placer de cantar con ella, pero me encantaría tener muchísimas más oportunidades; "Pablo Alborán", también me encanta. Son tantos a los que admiro que no sabría a cual elegir; y el ¿por qué? pues siempre he escuchado sus canciones y me parecen musicazos, que disfrutan la música con mucho amor y me encantaría tener el honor de abrir un show con ellos.

Sabemos la importancia que tienen los medios de comunicación, la magnitud y el alcance de la noticia para el desempeño del artista; has recibido una excelente aceptación por parte de tu maravilloso público y de la prensa. ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Qué mensaje le transmitimos a tus fans mediante la presente entrevista? Me siento muy agradecida por la buena aceptación que he recibido tanto del público como de la prensa, pues siempre están brindándome todo su amor y su apoyo. A mis fans les quiero transmitir mediante la presente entrevista, que les quiero con locura. ("Que son mis bellas flores"), como les suelo decir con cariño, y que gracias por siempre estar ahí, día tras día conmigo; a través de las redes, escuchando mis entrevistas y apoyando mi música.

Provienes de una familia muy unida; tu madre es una figura importante y representativa para ti, por su apoyo incondicional y su presencia en todos tus proyectos. ¿Le has dedicado la letra de alguna canción? ¿Quién te inspiró a hacer música? Sí, todos los integrantes de mi familia son muy, muy importantes para m y siempre les dedico mis canciones a mis padres, a mis hermanos y a la gente que es importante para mí. Siempre hay algún momento de la canción que me recuerda a ellos y que me hace sentirlos más que nunca, pues en ese instante mentalmente se lo dedico a ellos; son segundos maravillosos en los que la magia de la canción me ha llevado a ellos.

¿Qué es lo mejor de ser cantante para ti? Lo mejor de ser cantante para mi es el hecho de llegar a emocionar a las personas con mi voz, porque el saber que he podido cambiar algo, mejorar algo para mi ya lo es todo. Pienso que la música puede mejorar el mundo, a las personas, puede educar y el que yo esté contribuyendo con ello mediante el arte, para mi es un sueño cumplido.

¿Qué habilidades has aprendido que te ayudarán en tu carrera? Las habilidades que he aprendido y me ayudan en mi carrera son muchísimas; día tras día con disciplina me preparo, por ejemplo de lo más importante en estos momentos es la formación que estoy recibiendo con una foniatra, lo cual me ayuda mucho a la hora de la técnica, para no quedarme afónica, pues necesito estar fuerte vocalmente; además de ello también estoy entrenando para tener más fuerza física y más aguante en el escenario, entre muchas técnicas más que me ayudaran.

¿Quién es tu inspiración y modelo a seguir? Mi inspiración y modelo a seguir siempre ha sido en sí mi familia, pues gracias a Dios la mayoría son artistas; por ejemplo mi abuela ha sido toda su vida cantaora de flamenco, ha cantado mariachi, incursionando por distintos géneros musicales; de mis primos uno es pianista, otro es guitarrista; mi tío es otro guitarrista "que toca pa morirse" y mi bisabuelo era un gran, gran guitarrista que tocaba junto a "El Pele," que es un cantaor flamenco. Mis hermanos también son mi inspiración porque ahora mismo han comenzado en el conservatorio, uno estudia violín y el otro percusión, y pues poquito a poco continúa creciendo la familia de los artistas.

Shakira, ¿sueles cantar en la ducha? La verdad que si, suelo cantar en la ducha, en la cocina, por donde me pille, en casa me dicen: "Shakira te quieres callar ya," no dejo de cantar en todo el día; también cuando voy al conservatorio siempre estoy canturreando por allí; otras veces me riñen, porque tengo que reposar la voz, pero es que "no me aguanto las ganas".

¿Cómo te preparas antes de salir al escenario? No tengo ningún ritual o costumbre antes de salir al escenario, lo único que siempre hago si o si, es repasarme las letras, porque suelo ponerme muy nerviosa con ellas; también puedo repasar algunas anotaciones que me haya hecho en los ensayos, calentar la voz, y doy gracias por estar en ese momento, porque me estoy dedicando a lo que me gusta y obviamente pues estoy agradecida con el universo, con las personas que me siguen y con toda la gente que me escucha.

¿Ser cantante es lo que más disfrutas en la vida? Si, definitivamente ser cantante es lo que más disfruto, para mi ser cantante es mucho más que una meta, mucho más que un trabajo y mucho más que un sueño; para mi es ser yo, es el expresarme tal y como soy; además de "el cantar", que es una de las cosas más importante, tengo a mi familia y estoy muy agradecida con ellos, porque siempre me están apoyando para lograr mi sueño, que es la música y siempre están ahí para mi.

¿Cómo describirías la experiencia con el primer instrumento que aprendiste a tocar? El primer instrumento que aprendí a tocar fue el piano, con unos diez años, y estuve unos cuatro años estudiándolo. Luego me fui a vivir a Tenerife y ya no pude seguir cursando en el conservatorio, pero aún sé manejarme medio, medio con él, y me ayuda mucho en mi día a día cuando estoy componiendo y demás, me ayuda muchísimo con las melodías.

¿Cuál crees que es tu mejor tema, y por qué? ¿Cuál dirías que es tu canción favorita para interpretar? Mi mejor tema por musicalidad sería "Pensando en tu sonrisa," porque me encanta el trabajo que hizo Johnny Lozada, los arreglos y demás de Paco Ortega, quienes han trabajado con artistas de la talla de Niña Pastori, Alejandro Sanz, Paco de Lucía o StevieWonder; y por su letra me gusta muchísimo mi canción "Ahora", por la letra, porque es superempoderadora para la mujer, y también "Reinventándome", porque me siento muy identificada con ella, ya que día tras día voy dejando atrás hábitos, maneras de hablar, pensamientos y cada día pues como dice el título me voy reinventando, entonces siempre está muy presente en mi vida esa canción.

¿Cuál ha sido uno de los momentos más emotivos para Shakira Martínez a la hora de cantar? Me gustó mucho ir a cantar en la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio. Entre los momentos más significativos en mis actuaciones se encuentra ese, la verdad que fue muy especial para mí.

De esta manera queridos lectores hemos llegado al final de la entrevista. Antes de finalizar quiero reiterar. ¡Abrazos y fuerzas Canarias, mi tierra hermosa! Sabemos que la situación en la isla de La Palma ha resultado bien complicada, debido a la erupción volcánica que han sufrido recientemente. Shakira, quiero agradecerte por tu amabilidad y por la agradable charla. Gracias, un placer para mí. Actualmente vivo en Canarias, una tierra maravillosa, de personas espectaculares. ¡Fuerza Canarias! Un gran abrazo Osiris.