​Un español, premio al trabajo científico más notable desarrollado por jóvenes en Europa en las enfermedades cardiovasculares

El Dr. Jorge Díaz-Garzón, del Servicio de Análisis Clínicos del Hospital Universitario La Paz de Madrid y miembro de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio (SEQCML), ha sido reconocido por la European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM) por su trabajo en el campo de la investigación en los marcadores cardíacos.



El premio, el "EFLM Cardiac Marker Award", se concede al trabajo científico más notable desarrollado por jóvenes científicos en Europa en el área de las enfermedades cardiovasculares. Patrocinado por HyTest, se otorga a la mejor publicación científica de los últimos 2 años llevada a cabo por un joven científico.

Este galardón, que se entrega en el marco del Congreso de la EFLM, supone un importante reconocimiento a la investigación que se realiza en España y un ejemplo para los jóvenes investigadores, para que continúen con su trabajo. “Es un estímulo comprobar los logros que se pueden alcanzar desde nuestro país y que seguro tendremos oportunidad de optar en futuras ocasiones”, afirma el vicepresidente de la SEQCML, el Dr. Antonio Buño.

En esta misma línea, el Dr. Jorge Díaz-Garzón destaca cómo este tipo de premios “ayudan a impulsar la investigación entre los más jóvenes, por la dotación económica y -no menos importante- por el reconocimiento al esfuerzo realizado que motiva a seguir trabajando en el campo de la investigación”.

La publicación es fruto del trabajo de este científico en la EFLM y en los grupos Working Group on Biological Variation y Task Group for the Biological Variation Database, de los que forma parte como "Member young-scientist "desde 2019. Para la realización de esta publicación Díaz-Garzón pone de relieve la colaboración de la Dra. Pilar Fernandez Calle.

El jurado –compuesto por cuatro jueces europeos- ha tenido en cuenta criterios como la innovación y valor del estudio, el diseño e implementación, su impacto y la presentación de la investigación para la concesión del premio. Importancia de la investigación en marcadores cardíacos

El premio otorgado por la EFLM tiene como objetivo conseguir un mayor reconocimiento de la importancia de la investigación de alta calidad en el área de los marcadores cardíacos entre los profesionales de la Medicina de Laboratorio en Europa.

En este sentido, tal y como subraya el Dr. Díaz-Garzón, “es muy importante que los profesionales de laboratorio conozcan los marcadores cardíacos utilizados en la práctica diaria para poder cubrir las necesidades clínicas y asesorar a nuestros compañeros clínicos en la asistencia de los pacientes mediante el conocimiento del rendimiento diagnóstico y analítico de estos marcadores”. Además –añade- también es relevante “colaborar en el desarrollo de nuevos biomarcadores que mejoren las prestaciones diagnósticas y faciliten el seguimiento de las distintas patologías cardiacas”.

En el caso de la publicación premiada, sus resultados son una importante contribución a la utilización de la troponina cardiaca a través del conocimiento de la variación biológica de este biomarcador en determinadas condiciones. “La variación biológica nos ayuda a entender la fisiología de estos marcadores en personas sanas y determinadas patologías y a interpretar los resultados seriados de estos pacientes, además, es una herramienta necesaria para los laboratorios clínicos ya que contribuye al aseguramiento de la calidad mediante las especificaciones para las prestaciones analíticas”, explica el Dr. Díaz-Garzón.