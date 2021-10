SOS: ¿Se te cae el pelo? Te damos todas las pistas para acabar con la caída en los meses de otoño Ana Ruiz de Infante

martes, 5 de octubre de 2021, 09:30 h (CET) Con la llegada del otoño, somos muchos los que sufrimos la caída del cabello. En realidad, no existe un tipo de caída, sino varios de distintos orígenes. La más frecuente es conocida bajo el nombre de alopecia androgenética. Aquí dicen que el 50% de los hombres serían los que están afectados por ella, pero también el 16% de las mujeres de menos de 50 años. Mientras que en los hombres esta caída está localizada a nivel de las sienes y de la coronilla, en las mujeres es difusa, con una evolución irregular, ligada al modo de vida y al medio ambiente.

La genética también es un factor importante pero no es la única, en ocasiones se trata de un caída reaccional, pasajera, que nos afecta principalmente a las mujeres y está ligada a picos de estrés, fatiga o toma de medicamentos pero también afecta cambios como el post-parto o la menopausia. Por eso es tan importante cuidar nuestro pelazo en estos meses…

Hoy os traigo las novedades en anticaída:

ARKOPHARMA

La Dra. Paloma Borregón recuerda que “debemos entender a nuestro pelo y, por ende, debemos entender su caída. El pelo tiene su propio ciclo: nace, crece se cae y vuelve salir. No debemos alarmarnos cuando encontramos el desagüe de la ducha un puñado de cabellos, ya que esto forma parte del ciclo natural del pelo”.

La Doctora aprovecha para dismitificar algunos de los mitos, tipo: “Si mi padre es calvo, yo también lo seré”, “lavarse el pelo todos lo días hará que se te caiga más”, “los tintes y fijadores provocan la caída”... Pero sí incide en factores que favorecen la alopecia: El estrés, la ansiedad

Los cambios hormonales

Las toxinas del tabaco trasctocan la circulación sanguínea

La mala alimentación que no contribuya a la producción de vitamina B12, ácido fólico o zinc. Los laboratorios ARKOPHARMA nos han presentado en estos días FORCAPIL CRECIMIENTO GUMMIES, sus nuevos caramelos de goma aptos para veganos, un complemento alimenticio para devolver la belleza a tu cabello y además impulsar su crecimiento en un formato de lo más original.

Una fórmula que contiene Vitaminas, cola de caballo y minerales:

➢Vitaminas B5, B6, B8 (Biotina), B9, con las que se consigue: reforzar el cabello y hacerlo más sano: ➢Cola de Cabello: para estimular el crecimiento del cabello. ➢Minerales como el Zinc, Selenio, o la vitamina C: para contribuir a la belleza, la flexibilidad y el brillo del cabello.

Se toman dos gominolas al día y listo!, están súper ricas y no te dará ninguna pereza... Además los laboratorios ARKOPHARMA completan su gama anticaída con Forcapil Keratina, Forcapil Anticaída y su champú fortificante.

COSMÉTICOS PAQUITA ORS

Desde los laboratorios de Paquita Ors trabajan también desde años en el cuidado del cabello, y por ende en tratamientos anticaída. El alma máter de estos laboratorios, Jerónimo Ors nos confirma queelpelo pierde energía y velocidad en esta época.

La pérdida de cabello puede venir por diferentes causas, y explica: “La bajada de temperaturas y la falta de luz, unido al estrés por la incertidumbre, la alta contaminación de las ciudades, los cambios hormonales y la proliferación oportunista de un hongo en nuestro cuero cabelludo con el que, en circunstancias habituales tenemos una amable convivencia, son responsables de la caída del pelo en esta época del año. Tampoco ayudan los desmanes del verano. Nos reincorporamos con el cabello más estropeado por el exceso de sol, el cloro, el salitre e, incluso, ciertos malos hábitos alimentarios”.

En ocasiones vemos cómo se produce una caída de cabello a gran velocidad originada por el aumento, o aparición, de la caspa producida por un hongo que desajusta el equilibrio de nuestro cuero cabelludo. Aunque resulte alarmante, desde estos laboratorios nos aseguran que es fácil de curar. Una forma de combatirlo es utilizando el CHAMPÚ ANTICASPA de Cosméticos Paquita Ors, que elimina suave pero contundentemente, el origen del problema.

Para acabar con la irritación y el picor, frenando eficazmente la caída, tienen otro producto como la LOCIÓN AL EXTRACTO DE FLOR DE SAÚCO…

Si por el contrario no tienes caspa, simplemente necesitas combatir rápidamente los problemas de caída de tu cabello, otro de sus tratamientos estrella y que este profesional nos recomienda es la LOCIÓN HESPERIDINA, con potentes activos como el Ácido Beta-Glicirrético, Hesperidina, Vitamina E, B6 y Biotinacon los que se consigue bloquear el exceso de grasa, desengrasando progresivamente la raíz del cabello, activandola microcirculación, frenando la caída y acelerando la regeneración de las células de la raíz.



La LOCIÓN REGENERADORA EXTRA FUERTE es otra de sus recomendaciones para frenar la caída severa del cabello, entre sus activos están el Ácido Ximenínico, y Ácidobeta-glicirretico que activan la microcirculación, bloquean la producción del exceso de grasa yaceleran la regeneración de las células de la raíz del cabello, y la Vitamina E y Ácido Hialurónico, que aportan oxigeno y nutrición al folículo piloso.

En definitiva, si tienes una pérdida acusada de pelo, mi recomendación es que que pidas cita en Cosméticos Ors para un asesoramiento personalizado, Jerónimo Ors te hará una valoración y te indicará cuál son los productos más adecuados para acabar con la caída de tu cabello.

CAROBELS

La firma de Carobels Cosmetics Made in Spain especializada en tratamientos capilares profesionales, nos recomiendan su gama de productos TricoVITby Carobels Cosmetics que incluye: una loción, unas ampollas y unos parches transdérmicos y no hormonales y su champú anticaída que frenaen seco la caída capilar.

El champú anticaída es 100% vegano (sin sulfatos y parabenos), regula el equilibrio del cuero cabelludo y fortalece la fibra capilar. Contiene ingredientes como el aceite de coco que hidrata y nutre, el ginsengque estimula la circulación sanguínea, nutre el cuero cabelludo, fortalece los folículos pilosos y las raíces o los cítricos que ayudan a reducir y regular la secreción del sebo.

¿¿¿Tu cabello es seco, graso, con caspa???? Por aquí sus recomendaciones, un tratamiento específico según tu tipo de pelo:



Tratamiento anticaída para cabellos con caspa:

Lavar el cabello con un champú anticaspa TricoVIT Utilizar una loción anticaída que controle la descamación como la loción anticaída TricoVIT Usar un tratamiento anticaída que sea inocuo y con tecnología transdérmica como los revolucionarios parches anticaída TricoVIT

Tratamiento anticaída para cabellos grasos:

Lavar el cabello con el champú antigrasa TricoVIT Utilizar una loción anticaída que controle el nivel de sébum como la loción anticaída TricoVIT Usar un tratamiento anticaída que evite segregar más grasa, sea inocuos y actúe por riego sanguíneo como los parches anticaída TricoVIT.

Tratamiento anticaída para cabellos secos:

Lavar el pelo con el champú Anticaída TricoVIT Utilizar una loción anticaída apta para todo tipo de cabellos como la loción anticaída TricoVIT Aplicar una ampolla monodosis anticaída que aumentan la densidad capilar, neutralizan los radicales libres y aumentan el grosor y la calidad de la fibra capilar como las ampollas anticaída TricoVIT Completar la acción anticaída con unos parches transdérmicos y con sistema de liberación controlada Parches Anticaída TricoVIT Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas SOS: ¿Se te cae el pelo? Te damos todas las pistas para acabar con la caída en los meses de otoño Por qué es tan deseada la cosmética natural ​Los consumidores son conscientes de su responsabilidad en el sistema Regalar joyas, una bonita manera de construir recuerdos Estos complementos cumplen diversas funciones en nuestras vidas, que van mucho más allá de la meramente estética Prepara tu piel para “la vuelta al cole” Consejos para cuidar tu piel tras el verano ​Mía Yissel, niña nicaragüense modelo y bailarina La virtud más grandiosa de este mundo es descubrir a temprana edad lo que más te apasiona hacer