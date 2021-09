¿De qué nos extrañamos? Los promotores, impulsores y realizadores de esto que nos parece tan nuevo son los masones Manuel Villegas

miércoles, 29 de septiembre de 2021, 08:47 h (CET) Tiempo ha confeccioné un trabajo que fue publicado por uno de los diarios en los que colaboro. Venía a decir que estamos en un momento escatológico como fin de los tiempos. Poco a poco sin que nos percibamos de ellos, a través de todos los medios de comunicación, la mayoría de ellos prostituidos por los poderes fácticos que sufragan sus costes, se nos están inculcando ideas, actuaciones y comportamientos cuyo único fin es acabar con la valores dela civilización católica y de sus principios, e implantar unos de nuevo cuño que suplan a los religiosos cristianos católicos eliminándolos y dando al traste con los mismos. Posiblemente nos parezca una cosa nueva, una nova res, que nos va a descubrir un nuevo mundo y liberarnos de la onerosa carga de las directrices que han marcado la vida occidental durante milenios. Esto que nos parece nuevo, tiene, en números redondos, 300 años de antigüedad. Muchas personas posiblemente no tengan conocimiento de ello, pero los promotores, impulsores y realizadores de esto que nos parece tan nuevo son los masones. No es momento de exponer aquí una historia, por muy sucinta que sea de esta orden secreta, pero sí voy a explicar brevemente las tres clases de masones que ha habido a lo largo dela Historia: MASONES OPERATIVOS, fueron los grandes maestros constructores de catedrales y grandes edificios no religiosos que se edificaron por toda Europa a largo dela Edad Media. Tenían su lingua franca o argot hay quien defiende que esta palabra estáformada por las primeras letras de arte gótico; sus costumbres propias y una especie de fueros que les permitían viajar por toda la Cristiandad sin tener que llevar algún salvoconducto, pues como trabajaban para la Iglesia solamente a ella estaban sometidos. MASONES ASOCIADOS. Al finalizar la construcción de los grandes edificios mencionados, ellos continuaron asociados, de ahí su nombre, sin perder su secretismo, sus costumbres y sus reuniones ocultas. A principios del siglo XVIII, alrededor de los años 20 del mismo, las dos grandes logias inglesas, decidieron unirse y elaborar o crear unos estatutosa constituciones que recogiesen todos los principios, ritos y costumbres de lo masones. Encargaron para ello a los pastores protestantes, es decir, nacen del cristianismo no católico, James Anderson y Jean Theophile. Hecha la recopilación se publican en 1723 con el solo el nombre de Constituciones de Anderson. Este es el nacimiento de la MASONERÍA ESPECULATIVA que toma parte muy activa en la independencia de las colonias inglesas de América del Norte;nueve de cuyos firmanes eran masones: Adams, Carroll, Dickinson, Ellery, Hancock, Harnett, Laurens, Roberdau y Bayard Smith,como también lo fueronlos hombres que firmaron la constitución estadounidense: Bedford, Blair, Brearley, Broom, Carroll, Dayton, Dickinson, Franklin, Gilman, King, McHenry, Paterson y Washington. De la misma manera que participó muy activamente el credo masón en la Revolución Francesa. No es momento, ni lo consideramos oportuno explicar cómo está introducida la masonería en la médula de la creación de los EE.UU. Basta con que observemosel reverso de un billete de un dólar estadounidense para nos demos cuenta de que está plagado de símbolos masónicos:

Los fines de la Masonería son derrocar a los gobiernos del mundo y eliminar la religión a la que consideran como una lacra social, para, una vez eliminadas estas instituciones, implantar un nuevo orden social. El NOVUS ORDO SECLORUM que se pueda leer en la orla inferior de la pirámide truncada, sobre la cual está el ojo de Horus (el primitivo dios que todo lo veanterior al panteón egipcio). Panteón del latPanthĕon, templo dedicado en Roma antigua a todos los dioses, y este del gr.ΠάνθειονPántheion.

Su influencia ha sido tal en los estamentos políticos y los gobiernos de las naciones que hoy esos propósitos son aceptados sin reparo alguno, como Nuevo Orden Mundial, denominación que fue instaurada por el masón Woodrow Wilson, 28º Presidente de los EE. UU. y creador junto con su Omnipotente coronel Edward Mendell House del Consejo de Relaciones Exteriores, la poderosa organización para masónica que es una de las claves del Gobierno Mundial hasta hoy.

¿Y cuál es ese Nuevo Orden mundial? ¿Hace falta explicarlo?: El aborto, los matrimonios de homosexuales, la eutanasia, la infertilidad de los matrimonios. (Hoy es normal ver una pareja paseando un perro en lugar de un niño). El abandono de los ancianos, larenuncia a los estudios en nuestros jóvenes.El hedonismo reinante. La pérdidadel respeto a la autoridad,la eliminación, en fín de todos los valores que han sido los pilares que han sustentado nuestra civilización. Quien tenga ojos para ver que vea.

