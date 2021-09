​Daiichi Sankyo y AstraZeneca lanzan un Trivial® digital para concienciar sobre el cáncer de mama metastásico Entre el 5% y el 6% de los casos de cánceres de mama detectados anualmente presentan metástasis Francisco Acedo

martes, 28 de septiembre de 2021, 09:40 h (CET) Daiichi Sankyo y AstraZeneca, en el marco de su alianza, presentan una campaña digital con el objetivo de concienciar a la población sobre el cáncer de mama metastásico y dar a conocer la realidad de las pacientes con esta patología. La campaña estará impregnada de un tono divulgativo utilizando la dinámica del famoso juego de preguntas y respuestas Trivial®, y haciendo uso de las redes sociales, en concreto de Twitter, para lanzar diferentes retos interactivos.

Cada mes se publicará una pregunta que abordará distintos aspectos relativos al cáncer de mama metastásico, con las temáticas clásicas del juego (Geografía, Historia, Arte y Literatura, Entretenimiento, Ciencias y Deportes) y pasados unos días, se podrá tener acceso a las respuestas correctas, acompañadas de una explicación más amplia con datos actualizados y contrastados que nos ayudarán a conocer mejor la patología. Desde la Asociación de Cáncer de Mama Metastásico, su presidenta, Pilar Fernández Pascual, apunta que “el cáncer de mama metastásico es, dentro del diálogo social sobre el cáncer de mama, una patología olvidada y con poca presencia. Necesitamos más campañas de concienciación como la llevada a cabo por la Alianza Daiichi-Sankyo | AstraZeneca para dar a conocer la realidad de las pacientes con cáncer de mama metastásico”. Esta campaña de concienciación se vale de la gamificación para aumentar la participación de la sociedad de forma que, al mismo tiempo que se hace reflexionar sobre el cáncer de mama metastásico, también se genere interacción y conocimiento con el objetivo final de conseguir un mayor compromiso con la realidad de esta patología. Así, mediante una dinámica ampliamente conocida como es la del juego del Trivial®, se logra difundir mensajes informativos y de concienciación entre los diferentes públicos a los que se quiere llegar: pacientes, profesionales sanitarios y la sociedad en general. Gracias a las preguntas de cada área, el público podrá saber más acerca del cáncer de mama metastásico, una patología que desafortunadamente no cuenta con mucha presencia en los medios de información. “Esta acción está alineada con el compromiso que tenemos desde nuestra asociación de hacer visible el cáncer de mama metastásico” - explica Pilar Fernández - “buscando dar a conocer esta realidad a todos los niveles, así como nuestro objetivo de empoderar a la paciente de cáncer de mama metastásico para que, al tener un mayor conocimiento de su enfermedad le permita liderar su bienestar”. “En Daiichi Sankyo tenemos como misión la investigación de fármacos innovadores que contribuyan a mejorar la vida de los pacientes. Uno de nuestros focos de investigación es el cáncer de mama metastásico, una patología con grandes necesidades no cubiertas actualmente. Estamos encantados de contar con la alianza con AstraZeneca, para poder contribuir en mayor medida a la investigación y conocimiento de esta patología y desarrollar juntos nuevas alternativas terapéuticas”, ha explicado Ana Zubeldia, responsable de la Unidad de Negocio de Oncología. Por su parte, Marta Moreno, Directora de Relaciones Corporativas de AstraZeneca, ha señalado que “estamos encantados de haber formado esta alianza con Daiichi-Sankyo para llevar de forma conjunta la innovación a los pacientes con cáncer. Nos alegramos de haber sumado a nuestra cartera de productos un medicamento tan prometedor que, además, encaja perfectamente con nuestras líneas de investigación en cuanto a tratamientos dirigidos. En cáncer de mama metastásico existen necesidades médicas no cubiertas y desde AstraZeneca, en nuestro afán de llegar a curar el cáncer, seguimos investigando en diferentes estadios para revolucionar la atención del paciente oncológico y ofrecerle medicamentos más dirigidos y mejor tolerados”. El cáncer de mama metastásico es uno de los grandes retos para la investigación. Entre el 5% y 6% de los casos de tumores de mama detectados anualmente presentan metástasis y, además, se estima que aproximadamente un 30% de las mujeres diagnosticadas en estadios tempranos recurrirán con metástasis. Las pacientes que son diagnosticadas por primera vez con cáncer de mama metastásico en su mayoría son postmenopáusicas (79%) y la mediana de edad es de 65 años. Entre las pacientes diagnosticadas, el 79% muestran receptores hormonales positivos y un 30% de casos son HER2 positivas.

Las manifestaciones clínicas del cáncer de mama metastásico pueden ser muy variables, ya que la metástasis puede aparecer en diferentes partes del organismo.

