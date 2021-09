​Hay instrumentos que permiten predecir el pronóstico de la artrosis, según expertos Existe un amplio número de dianas para tratamientos dirigidos a frenar la progresión de la enfermedad y controlar el dolor Francisco Acedo

lunes, 27 de septiembre de 2021, 10:29 h (CET) La artritis reumatoide y la artrosis son dos de las enfermedades reumáticas donde más se ha avanzado en los últimos años en cuanto a Medicina personalizada. En concreto, “en la artrosis se han desarrollado instrumentos que permiten realizar el diagnóstico en fases tempranas de la enfermedad y predecir su pronóstico”, según ha puesto de manifiesto el Dr. Francisco J. Blanco, coordinador del I Curso SER de Medicina Personalizada, que se ha celebrado este fin de semana en Madrid, con la colaboración de Pfizer.



En opinión del experto, ya hay biomarcadores que predicen una peor evolución de la artrosis. Precisamente, una de las áreas en la que más se está investigando es en el pronóstico de esta patología. De hecho, existen ya propuestas de instrumentos para predecir el pronóstico en la artrosis de rodilla, aunque, no obstante, el especialista ha precisado que “la Medicina personalizada todavía no está implantada en la rutina asistencial en general en España. Existen iniciativas individuales y puntuales donde se aplica, pero generalmente todavía se lleva a cabo en el marco de proyectos de investigación”.



En relación a las dianas terapéuticas también se ha avanzado mucho. Existe un amplio número de dianas para tratamientos dirigidos a frenar la progresión de la enfermedad y controlar el dolor. “Hay en marcha varios ensayos clínicos ya en fase III que esperemos muestren resultados favorables. Hasta ahora esta es una asignatura pendiente, pero la verdad es que en los últimos años han aumentado los esfuerzos y financiación en el área terapéutica de la artrosis”, según el Dr. Blanco, director científico del Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (INIBIC) y del Servicio de Reumatología del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña.

A su juicio, “la aplicación de la Medicina personalizada en Reumatologia, es decir, la Reumatología personalizada es el futuro de la especialidad, y el siguiente punto de inflexión para mejorar la atención a los pacientes”. Además, ha puntualizado: “Hemos vivido, y aún estamos viviendo, el importante avance en el tratamiento de las enfermedades reumatológicas con el descubrimiento de nuevos fármacos y, ahora, el próximo avance será el manejar mejor estos tratamientos y para esto la Reumatologia personalizada es imprescindible”.

En este nuevo curso de la SER de Medicina Personalizada, que ha contado con la colaboración de Pfizer, se han abordado temas como las herramientas bioinformáticas en Medicina de precisión, la validación de biomarcadores, la Medicina personalizada en las enfermedades inmunomediadas, en artritis y en artrosis; y la exposición de varios casos prácticos, entre otras cuestiones.

En este sentido, el Dr. Blanco defiende que “es imprescindible formarse en este campo porque es el futuro próximo de la Medicina y de la Reumatología. El futuro de los pacientes pasa por la capacidad para predecir el debut de las enfermedades, el pronóstico de las mismas y saber cuáles son los mejores tratamientos para cada uno, de forma individualizada”.

