Los perfiles mejor pagados en España en 2021 de los sectores IT & TELCO e Industria

jueves, 23 de septiembre de 2021, 15:21 h (CET) Spring Professional, la consultora de selección de mandos medios y directivos del Grupo Adecco, presenta la IV Guía Spring Professional del mercado laboral 2021 -para los sectores IT&TELCO e Industria- que analiza las posiciones más demandadas en España desde un punto de vista salarial, funcional y de distribución geográfica El pasado 2020 ha estado marcado por la COVID-19 y por sus consecuencias tanto a nivel social como laboral. A pesar de la incertidumbre causada por la crisis sanitaria y la consiguiente crisis económico-social, el proceso de digitalización y transformación tecnológica en los diferentes sectores de nuestra economía ha sido imparable y los sectores IT&TELCO e industrial se han visto afectados.

En este contexto, Spring Professional, la consultora de selección de mandos medios y directivos del Grupo Adecco, presenta la IV Guía Spring Professional del mercado laboral 2021 que analiza las posiciones más demandadas en España desde un punto de vista salarial, funcional y de distribución geográfica. Y hoy presenta los capítulos referentes a los sectores de IT & TELCO e Industria.

Los perfiles y salarios en el sector IT&TELCO

Las retribuciones salariales del sector varían dependiendo del grado de experiencia, de la región en la que se trabaje, y del tipo de empresa: startup o corporate. Se considera startup a las que tienen menos de 5 años de antigüedad y están en crecimiento, y corporate las ya consolidadas, de más de cinco años de existencia y con un crecimiento sostenido en el tiempo.

Chief Information Office (CIO) es el perfil mejor pagado en España en 2021 del sector IT&TELCO y su rango salarial es muy amplio dependiendo del sector y tamaño de empresa contratante, oscilando entre los 60.000 euros y los 250.000 euros anuales si supera la década de experiencia en una corporate. Le sigue el puesto de Cibersecurity Manager con un salario que alcanza los 125.000 euros al año.

Con remuneraciones que se mueven entorno a los 80.000 y 70.000 euros anuales se encuentran profesionales como Data Arquitect, Engineering Manager y SW Arquitect. Le siguen posiciones como DevOps /SRE y Cloud Arquitect que pueden recibir de 65.000 a 60.000 euros anuales de media.

En el siguiente escalón, con sueldos que rondan los 58.000 euros por año, hay perfiles como Consultor/a BI, Data Scientist, Data Engineer, ERP Consultant, IT Project Manager y Desarrollador/a Full Stack. Este último es el profesional más buscado del sector en 2021.

Por último, en el sector IT&TELCO, los puestos de Data Analyst y Cloud Engineer pueden llegar a percibir un salario anual de 53.000 euros.

Los perfiles y salarios en el sector industrial

Las retribuciones salariales del sector varían dependiendo del grado de experiencia, de la región en la que se trabaje, y del tipo de empresa en la que se desarrolle la actividad: multinacional o pyme.

Operation Excellence Manager es el perfil mejor pagado en España en 2021 del sector industrial y su rango salarial es muy amplio dependiendo del sector y tamaño de empresa contratante, oscilando entre los 72.000 y los 160.000 euros anuales. Le sigue muy de cerca el puesto de Director/a de Planta con un salario que alcanza los 150.000 euros al año. Por encima de los 100.000 euros anuales de sueldo máximo también hay posiciones como: Director/a Industrial, Director/a de Operaciones, Director/a Comercial y Director/a de Exportación.

Por debajo de los 100.000 euros, con remuneraciones máximas que se mueven entorno a los 85.000 y 70.000 euros al año se encuentran profesionales como Director/a Responsable de Producción, KAM, Director/a Responsable de Mantenimiento, Export Area Manager y Director/a Responsable Mejora Continua.

Le siguen posiciones como HSE Manager, Director/a Responsable de Calidad, Responsable SAT, Director/a Responsable de Ingeniería, Responsable de Oficina Técnica, Ingeniero/a de Proyectos e Ingeniero/a Comercial que pueden llegar a recibir de 65.000 a 60.000 euros anuales.

En el siguiente escalón, con sueldos máximos que rondan los 56.000 - 50.000 euros por año, hay perfiles como Ingeniero/a de Industrialización, Ingeniero/a de Puesta en Marcha, Ingeniero/a de Procesos o Mejora Continua, Ingeniero/a de Métodos y Tiempos, Planificador/a de la Producción, Product Manager, Ingeniero/a de Producción, Ingeniero/a de Producto, Ingeniero/a de Automatización, Ingeniero/a de Calidad y Jefe/a de Equipo.

Por último, en el sector industrial, los puestos de Técnico/a SAT, Ingeniero/a de Diseño, Electromecánico/a, Técnico/a de Prevención y Medioambiente, Ingeniero/a Mecánico, Ingeniero/a Eléctrico, Ingeniero/a de Test y Validación, Ingeniero/a de Prototipos, Metrólogo/a y Técnico/a de Mantenimiento pueden llegar a percibir un salario anual máximo de 48.000 a 40.000 euros.

Situación actual y predicciones para 2021

La situación vivida en 2020 ha acelerado aún más el proceso de digitalización y transformación tecnológica en los diferentes sectores de nuestra economía. A mediados del pasado año, muchos de los proyectos tecnológicos que las organizaciones incluían en su agenda quedaron paralizados por la incertidumbre del contexto, pero ahora si se observa una recuperación progresiva y una reactivación de los planes.

La filosofía “data driven decision making” ha movido más que nunca a las organizaciones, que requieren, cada vez más, de profesionales que les ayuden a diseñar, implementar y poner en funcionamiento aquellas estructuras tecnológicas que faciliten los datos para esta toma de decisiones basada en la evidencia. Esta tendencia afecta a todos los sectores. En primer lugar, por el claro movimiento de los canales tradicionales de venta hacia el canal online, con un crecimiento del 20% anual. En segundo lugar, por la digitalización de sectores más tradicionales, que ya cuentan con softwares avanzados para su gestión operativa y recolección y análisis de datos; y, en tercer lugar, por el aumento de la deslocalización o trabajo en remoto, que ha incrementado de manera notable en este último año (especialmente en perfiles TIC) y que necesita de una infraestructura tecnológica sólida para hacerlo posible.

Un informe publicado por el Adecco Group Institute concluye que, en el escenario único en el que nos movimos el pasado año, el sector IT & TELCO fue el que más puestos de trabajo generó, ocupando un 17% de las vacantes de empleo. Madrid y Cataluña son las zonas con mayor concentración de demanda, y se hicieron con un 40% y un 28% respectivamente del cómputo nacional.

Por otro lado, se sigue observando una descompensación entre la demanda de este tipo de perfiles en el mercado y el talento disponible. El sector de IT & TELCO se mantiene como un sector claramente liderado por los candidatos, lo que justifica la tendencia alcista de los salarios como causa de, por un lado, la enorme competencia entre las empresas por captar talento y, por otro, del aumento de los profesionales que trabajan en remoto para empresas extranjeras con salarios ligeramente superiores.

Por su parte, el sector industrial, en general, ha sabido resistir el impacto de la crisis. No obstante, algunas ramas industriales como la textil, la automovilística o la metalúrgica han registrado grandes descensos en su actividad. Durante el confinamiento total, estos sectores se paralizaron por completo, lo que provocó una importante acumulación de stock.

Durante esos meses, toda la cadena alimentaria formada por agricultores, ganaderos, pescadores, cooperativas, así como por la industria alimentaria, mayoristas, comercio minorista, distribución y logística, tuvo que adaptarse rápidamente para poder garantizar el abastecimiento de alimentos a la población. La emergencia sanitaria y el cambio en los hábitos de consumo han hecho que las empresas del sector de la distribución y logística hayan tenido que reinventarse, habilitar sus espacios y contar con sistemas mucho más automatizados e informatizados.

El comercio electrónico ha sido el principal motor de crecimiento del mercado logístico en los últimos años, más si cabe teniendo en cuenta el cierre de espacios físicos durante este último año, que ha dado lugar a la aparición de más plataformas de venta online y al aumento de las compras digitales.

Como consecuencia, gran parte de las empresas han tenido que diversificar sus estrategias de abastecimiento y hacer un uso mayor de las tecnologías y la robótica. La digitalización se mantendrá como la principal palanca para mejorar eficiencias y aumentar la productividad. De hecho, la tecnología ha sido en este 2020-2021 un factor determinante para la supervivencia.

La crisis sanitaria ha supuesto un reto sin precedentes para la industria española, pero también una oportunidad única, ya que ahora y tras la pandemia la implementación del concepto Industria 4.0 es una clara prioridad. De hecho, la introducción de sus tecnologías está permitiendo combatir el coronavirus y la robótica; la visión artificial o el Big Data han permitido optimizar procesos, aportar soluciones en tiempo real y reducir costes en la industria.

