Bajar a Madrid, al Ritz, desde una zapatillas

Como cada verano desde hace no sé cuántos, al llegar a Navacerrada, compré unas zapatillas. Son cómodas para caminar por andurriales serranos y el adoquinado del pueblo. Me bajé de ellas para ir a Madrid. Hotel Ritz renovado. Nuevo curso político. Y desayunos Nueva Economía Fórum, la primera tribuna política madrileña. En ella, se analiza, prevé, ve, disimula o insinúa – según casos, personas y momentos - lo que pasa, ha pasado y puede pasar. También lo que algunos pretenden evitar y otros intentan que pase.



Bajar es ‘Ir o moverse hacia abajo’: descender. Hacerlo a Madrid, desde Navacerrada, es cambiar la cota de 1.240 metros sobre el nivel del mar por otra de 667. Bajar 576 metros. Otra altitud y forma de ver la realidad. Ir desde unas zapatillas a unos zapatos es ascender, pero sólo en el precio del calzado. Por lo demás, el cambio, para algunas sensibilidades, puede ser, sino un descenso, solo un cambio.

Nueva Economía Fórum, como primera tribuna política madrileña, tras el verano, ha empezado con cuatro actos. Tres, de precalentamiento, en el Hotel Ritz renovado y en algún otro lugar, con algo que conviene reseñar. Y un cuarto, para entrar de lleno en la política nacional. Detengámonos en ellos, apuntando fechas, por si importan; y resumiendo lo que destaca en cada uno.

- 10 de Septiembre. Tribuna para Mariya Gabriel, Comisaria europea de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud. No es habitual que un Comisario Europeo no español en Madrid dé titulares, y no los dio. Estamos llegando a lo que parece el fin de una pandemia que ha afectado a Europa, pero la comisaria Gabriel, búlgara, perdió la ocasión para explicar la actividad de su Comisaría. Estaba anunciado que la presentarían dos ministros, la gandiense Morant, ministra de Ciencia e Innovación, e Iceta, ministro de Cultura y Deporte. Pero, aunque uno de ellos estuvo en el Ritz, no aparecieron en el acto ¿Motivos para ausencias? Al menos dos, que justificarían por qué el Gobierno PSOE-UP ‘no arropó’ a la Comisaria: No quisieron ir. Los vetaron. No es ocasión para analizarlo, ver la relación de la Europa formal con PSOE-UP, ni para sacar otra conclusión que la apuntada, que es reveladora y muy grave.

- 13 de septiembre. Tribuna para Miguel Garrido, presidente de CEIM, presentado por Juan Pablo Lázaro. Cercano al PP, apuntó intenciones: No es momento de subir el S.M.I. Los incrementos salariales deben ir acompañados de aumento de productividad. Hay margen para reducir el precio de la luz. El Gobierno está ingresando muchísimo dinero por impuestos y podría dedicar parte a bajar la factura. Fue la receta desde CEIM.

- 16 de septiembre. En la tribuna, trasladada al Gran Casino de Madrid, el presidente de Colombia, Iván Duque, presentado por la presidenta de la CAM Díaz Ayuso. Por la tarde, a las 5, sin presencia del gobierno pero con algún diputado PSOE tomando notas. Para buscar razones por el desaire del Gobierno, a la vuelta, busque a una señora colombiana, chocolatera en Becerril de la Sierra. “No sé, es que nuestro presidente como que no le gusta a Podemos” - opinó -. Aire serrano con criterio: Los ministros españoles, de UP y PSOE, puede que no fueran al Gran Casino, a agasajar a Iván Duque, por la aversión de Podemos al vecino de la Venezuela de Maduro. El discurso de Duque fue el esperado: Una exposición-venta interesada de la acción de su gobierno y la actualidad colombiana.

- 20 de septiembre. El cuarto, presentado por Rodriguez Zapatero. Entrada en harina, con un expresidente del Gobierno de España, de la portavoz socialista en la Asamblea de Madrid Hana Jalloul. Como todo lo que hace Zapatero, la introducción fue especial: “Estamos en puertas de tres Guerras Frías”, “Desafío de África, que llegará a 1.700 millones de personas frente a Europa” ¿?

Después, Jalloul, española con ascendencia libanesa, hizo lo que pudo “¡A pedir de boca!, ¡Ni que lo preparara el PP!” – apuntó alguien -. Y es que la socialista, ingenua o sin tablas, empezó a desbarrar: La CAM es muy rica con una diferencia de renta con otras Comunidades Autónomas. 3 desafíos: vivienda, empleo y salud. Crispación política, Corrupción, Control parlamentario. Fiscalidad en política valiente. En Madrid se invierte menos en Sanidad que en otras comunidades. En Madrid hay dumping fiscal, deslealtad con otras comunidades y competencia desleal. El PSOE no quiere más impuestos para Madrid. Los servicios públicos están deteriorados. No hay personal sanitario suficiente. Barracones en Parla. Tenemos un Sistema sanitario para pobres. Educación concertada pero con buena educación pública. No hay tiempo para echar la vista atrás sobre el hospital Zendal.

Sobre el Aeropuerto de Barajas tendrá opinión cuando hable con alcaldes de los pueblos implicados. Sobre el proyecto Madrid Nuevo Norte (Operación Chamartín) está trabajando. Ya hay criterios europeos para el reparto de fondos europeos para Madrid. Sobre las Primarias socialistas, que el que salga sea inclusivo (se le escapó un nombre: Juan Lobato). Le gustaba lo que había en Telemadrid, aunque Ayuso la emplea para hacer oposición al Gobierno de España. Lo que ocurre en el PP son cuestiones internas, pero está cuestionado el liderazgo de Casado. Acabó con un brindis: Por una salud y esperanza para todos. Puede ser agradable bajar a Madrid, al Ritz, desde unas zapatillas. O no.