Arte efímero, colorido y tradición: el Corpus Christi en Carrión de los Condes No sólo las flores son las protagonistas, también hay que destacar la importancia de los lazos de unión entre quienes realizan el trabajo Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 21 de septiembre de 2021, 10:08 h (CET) Dentro de los pequeños placeres de la vida, está el de disfrutar de los colores que la naturaleza nos da, ¿y si pudieras disfrutar de una fiesta tradicional de un arte y colorido espectacular?

Dice el refranero popular: “Tres jueves hay en el año que relucen más que el sol: Jueves Santo, Corpus Christi y el día de la Ascensión”. Bien, pues en la localidad de Carrión de los Condes, esta frase se lleva a cabo al pie de la letra y por ello, el día del Corpus Christi, las calles se visten con unas hermosas alfombras florales. Y aunque, actualmente, el Corpus Christi de Carrión ya no se celebra un jueves, sino en domingo, la localidad está reluciente, tal y como dice el refrán.



Este último año 2021, por las especiales circunstancias sanitarias, la localidad ha tenido que renunciar a celebrar su fiesta de Corpus Christi como venía siendo habitual, pero no se ha dejado de lado la tradición y se ha llevado a cabo una hermosa alfombra floral para la inauguración de la exposición “Lux” de Las Edades del Hombre. No cabe duda, por tanto, que esta seña cultural ligada a la realización de alfombras florales durante el Corpus Christi es tan fuerte, que sobrevive a los cambios de fecha o circunstancias adversas de todo tipo. Esto es algo que deja patente el orgullo que los carrioneses sienten al mostrar esta manifestación de arte efímero, tan propia de la localidad.

No sólo las flores son las protagonistas, también hay que destacar la importancia de los lazos de unión entre quienes realizan el trabajo, ya que las bonitas alfombras del Corpus Christi o aquellas que se realizan como promoción de la fiesta con motivo de otros eventos, son fruto del esfuerzo que realizan los carrioneses. Es una labor de colaboración solidaria para disfrute de todos los vecinos y visitantes. La festividad del Corpus en Carrión, atrae cada año a más turistas, consiguiendo así en 2008 ser nombrada, Interés Turístico Regional, por su singularidad y la vistosidad.

Esta tradición proviene del siglo XVII, cuando el ayuntamiento solicitaba a los vecinos decorar las calles para el paso de la procesión del Corpus Christi. En el siglo XX, se retomó dicha tradición y los vecinos comenzaron a decorar pequeñas zonas de la ciudad con flores. Poco a poco, esta tradición se volvió tan conocida, que hoy las alfombras de flores llegan a ocupar casi 2km.

Sus vivos colores son gracias a las flores, que, junto con plantas aromáticas como el romero, aportan un agradable olor a la celebración. Otros materiales que emplean los vecinos son, césped, serrín, harina y posos de café. El diseño de las alfombras florales, se hace con semanas e incluso meses de antelación en función de su complejidad y éstos pueden ser geométricos o contener mensajes sobre la fiesta del Corpus Christi y el Camino de Santiago.

El día de la procesión, los vecinos madrugan para comenzar con las alfombras, y una vez terminan, se preparan para la procesión. Hoy en día, salen en procesión los niños de Primera Comunión, la Banda de música de Carrión de los Condes y la Coral Carrionesa. Además, cuenta con una bella custodia, obra del maestro platero, Jerónimo San Miguel. Al paso del Corpus, cae una impresionante lluvia multicolor de pétalos de rosas y otras flores que los vecinos lanzan desde balcones y ventanas Es tal la trascendencia, que ha alcanzado este espectáculo de colores, que la Asociación de Alfombristas de Carrión que pertenece a la Federación Internacional de Alfombristas de Arte Efímero, ha participado en numerosos congresos, nacionales e internacionales.







Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Arte efímero, colorido y tradición: el Corpus Christi en Carrión de los Condes No sólo las flores son las protagonistas, también hay que destacar la importancia de los lazos de unión entre quienes realizan el trabajo “En 1996 pronunciar la palabra vagina era un espanto; no creo que eso, ahora, haya cambiado tanto” Entrevista a la actriz Alicia González Laá, una de las protagonistas de la obra "Los monólogos de la vagina", que se representa en la barcelonesa Sala Aquarella Pablo Neruda, poesía, la Antártida y México Hay vínculos vitales que hay que hacerlos visibles “Celebro que el teatro, después de la pandemia, esté cada día más activo” Teresa Berengueras entrevista a Pau Barbarà Mir, financiero y músico, que presenta su primera propuesta teatral: "Barcelona 24 horas" Descubre a la directora creativa y polifacética Yared Ayala Actriz, poeta, cantante de éxito -la Voz de la Salsa- y experta en comunicación