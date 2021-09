Santiago Domínguez, dueño del mítico restaurante “Santiago”, galardonado con la primera “E” de Encuentros con la cultura

El próximo día 24 de septiembre el foro de “Encuentros con la cultura” le premia como reconocimiento a la labor que desempeña diariamente apoyando a la cultura. El acto contará con la presencia de su paisano el escritor, Graciano Palomo; de la autora de la escultura, Margarita Román y de la directora de Encuentros, la periodista Amparo de la Gama, quien conducirá una entrevista en público, donde Santiago hablara de su trabajo, entre los fogones más famosos de la Costa del Sol.



Santiago, ¿Cómo se inició su trayectoria profesional? Comencé a trabajar desde muy joven en legendario establecimiento Perico Chicote –actual Museo de la Gran Vía madrileña- y en el Hotel Savoy de Londres. Llegué a Marbella en 1957 y construí el chiringuito Marimar, de 2.000 metros cuadrados, junto a la playa. ¡Era el único que había!

¿Y qué fue de aquel chiringuito? El Ayuntamiento, al realizar este bello Paseo Marítimo que hoy disfrutamos, expropió el terreno; yo tenía tan buenos recuerdos que conseguí comprar, casi en el mismo lugar, el local donde se encuentra el actual restaurante.

Y la fama llegó por el buen hacer en sus fogones, junto con el «boom» del turismo en los 60. ¿Es cierto que su restaurante comenzó a llenarse de personalidades y que ha dado de comer a reyes, presidentes de gobierno, premios Nobel, escritores y cineastas mundiales? Si, he tenido la gran suerte de que en mis mesas se sentaran los Reyes de España, los Príncipes de Mónaco, el General Charles De Gaulle, la Primer Ministro del Reino Unido, Margaret Thatcher; Aristóteles Onassis llegó primero con María Kallas y años después con Jaqueline Kennedy; Kofi Annan, Secretario general de las Naciones Unidas y Premio Nobél de la Paz; Picasso, Dalí; Los actores Orson Wells, Anthony Queen, Sofía Loren, y Gina Lollobrígida y Antonio Banderas; Los Premio Nóbel Severo Ochoa y Camilo José Cela; Sin olvidarme a de Julio Iglesias y de Arturo Pérez Reverte, quienescribió su novelaLa Reina del Suren mis mesas. La Familia Real Saudí, sigue viniendo a mi establecimiento cada vez que aterrizan en Marbella.

Santiago, creo que también estuvo en su terraza el famoso actor francés Jean-Paul Belmondo. Si, era un cliente habitual. Un buen día entraron apresurados en mi restaurante pidiéndome que les escondiese, él y su bella novia Carlos –en Brasil Carlos es un nombre femenino- ambos eran perseguidos por numerosos paparazzis. Les vestí, en un momento, de cocineros con sus respectivos gorros y mandiles y les pasé a la cocina mientras cogían sartenes y pucheros. Los paparazzis registraron todo mi establecimiento, salones privados, bodega, baños y también la cocina donde no los reconocieron. Constantemente me interrogaban: “¿Donde los has metido?”. Les dije que se habían ido corriendo hacia el casco antiguo y todos los fotógrafos salieron en su busca.

Otra famosa anécdota tuvo como protagonista a Christopher Lee, primer actor de la película que acaban de reponer en televisión “Miguel Strogoff, el correo del Zar”. Así es, en una cena, Christopher se disfrazó de Drácula. Apagué las luces del restaurante, todo quedó en tinieblas; cuando apareció, con su traje negro y dientes de vampiro, muchos de los clientes salieron corriendo por la playa hasta que se dieron cuenta que era una broma.

Son célebres las jornadas gastronómicas de sabores nacionales y mundiales celebradas en sus fogones durante años. ¿Quiénes han participado? Si lugar a dudas, han participado los mejores cocineros del mundo; los más representativos de Alemania, Francia y Portugal; los más acreditados chefs de las 17 Comunidades Autónomas. Por ejemplo, durante los días de “La Cocina vasca en Marbella” estuve cocinando con Juan Mari Arzak, Martín Berasategui y con mi desaparecido y gran amigo, Santi Santamaría.

Santiago Domínguez, ¿es cierto que próximamente se va a jubilar? Sí, quiero descansar un poco tras 65 años de mucho trabajo y también de grandes satisfacciones.

Entrega del galardón: Restaurante Santiago. Viernes, 24 de septiembre. 19, 30. h. Avenida del Duque de Ahumada, 5. (Paseo Marítimo) 29602-Marbella. Tel. 942 77 00 78.