Partido Popular: en busca de sillones Todas las mañanas hay sorpresas periodísticas. Por desgracia siempre son los mismos protagonistas: los políticos imberbes escalando. Ahora toca PP Ángel Alonso Pachón

@AAP1942

miércoles, 15 de septiembre de 2021, 09:36 h (CET) Los sillones, actualmente llamados “votos”, son como los “huevos”, de pienso, criados en el suelo, alimentados con productos naturales, ecológicos… Actualmente han aparecido los “votos” con dos yemas. No se conocían y por su “fuerza natural” y su “clara ecológica”, les han puesto el sobrenombre de “Huevos marca AYUSO”.

Estamos viviendo una situación recordatorio de los horrorosos años 30, con una izquierda de puño en alto, estilo “talibán”, otra izquierda de progreso partidista, plagada de plagios de falsa moralidad social y una derecha individualista con cara de agua bendita, lengua de dos filos y moralidad de sacristía. El espectáculo del Partido Popular, partiéndose la cara por las “ínsulas quijotescas”, es vergonzoso política y socialmente.

El campo en ruinas… la industria decayendo… los autónomos pasando hambre… los jóvenes sin trabajo… las casas con velas… la sanidad buscando profesionales… los ciudadanos enjaulados… y ¿los políticos?... BUSCANDO ESCALERAS PARA SUBIRSE AL CARRO.

Dicen los psicólogos, y si no lo digo yo, que los celos son propios de amores juveniles perturbados, convertidos, luego, en en crónicos… MÁS O MENOS LO QUE LE PASA A ESA MULTITUD DE JÓVENES POLÍTICOS, ENAMORADOS DEL BUEN VIVIR y CON ANSIEDAD CRONIFICADA DE PODER.

El pellejo de muchos padres, arrugado no por la vejez sino por la angustia de un futuro para los suyos, va convirtiéndose en escamas de indiferencia y de rencor. La vida se les hace larga, los caminos estrechos, y la meta ¿?...

Todas las mañanas hay sorpresas periodísticas. Por desgracia siempre son los mismos protagonistas: LOS POLÍTICOS IMBERBES… ESCALANDO… ahora toca P.P. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Escuchar Deseo que consigamos eliminar ruidos, desconectar altavoces, despojarnos de auriculares, apagar televisiones y escuchemos, no oigamos Sánchez, dueño y señor de vidas y haciendas Su comparecencia y lo que escenificó o dijo son cuestiones menores. Sin pensarlo, o pensándolo, demostró un absolutismo impropio de nuestra época y sistema político Partido Popular: en busca de sillones Todas las mañanas hay sorpresas periodísticas. Por desgracia siempre son los mismos protagonistas: los políticos imberbes escalando. Ahora toca PP ​Crónica de un cronista Tras el buen trabajo de Arcadio, el cargo queda vacante, tres personas se me ocurren al menos que podrían ocuparlo con todo merecimiento De ratones y mujeres Los roedores sienten, créanme. Eligen entre diferentes posibilidades si se les da la oportunidad