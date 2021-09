Las 10 dudas mas comunes de los implantes dentales Comunicae

viernes, 10 de septiembre de 2021, 13:11 h (CET) Desde la Clínica dental Urbina, en la ciudad de Salamanca, su director médico Dr. Javier Ortiz de Urbina Hidalgo, especialista en implantologia y ortodoncia va a responder unas dudas sobre los implantes dentales Dentro de la Odontología, existe la preocupación por mantener la dentadura completa y por razones funcionales y estéticas, y la reposición de las piezas cuando se pierden, mediante la utilización de los implantes dentales en lo que es un especialista desde hace muchos años, cual es su opinión al respecto?

La técnica de la colocación de implantes es hoy en día,, moneda corriente. Esta práctica se viene utilizando desde los años 50, y actualmente se ponen de manera rutinaria, siendo en la mayoría de los casos, una solución muy satisfactoria y con muy buen pronóstico para reponer las piezas perdidas, que en otro caso tendrían que recurrir a las prótesis dentales de quitar y poner, con todos los inconvenientes que estos sistemas conllevan.

Los implantes se pueden colocar a cualquier persona y edad pero matizando la respuesta , existen limitaciones aunque pocas, la primera es la falta de hueso donde hay que colocarlos, aunque es una limitación relativa, pues se puede reponer hueso donde no lo hay, mediante técnicas quirúrgicas complementarias, y existen también unas limitaciones por enfermedades sistémicas o patologías severas que pueden alterar o impedir la fijación de los implantes al hueso pero estos problemas y patologías son muy raras.

Una persona a la que le falta uno o mas dientes, tiene que reponerlos y acudir a la clínica o a su dentista de confianza, donde se le realizará una historia clínica detallada para saber si padece algún tipo de patología que desaconseje el colocar implantes; y en caso de no poder hacerlo, ver qué opciones alternativas tiene; a continuación se le realiza un minucioso estudio radiográfico tridimensional, para saber el número de implantes que se pueden colocar, así como el lugar y posición en la que deben ir.

La evolución de los pacientes una vez colocados los implantes y como es normal recién colocados el paciente como es natural estará un poco molesto las primeras 24-48 horas, y después llevará una vida completamente normal mientras los implantes se integran en el hueso. Posteriormente y a su tiempo se colocará la prótesis sobre los implantes.Esto último puede variar en función del tipo de prótesis que esté previsto poner.

Una pregunta que se hacen muy frecuentemente las personas: ¿ duele el colocar los implantes?, porque claro, abrir la encía, y atornillar algo en el hueso, suena como algo que solo de pensarlo, duele…Esta es una pregunta muy interesante, pues efectivamente, contado así en crudo, parece que eso de cortar y atornillar, tiene que resultar doloroso, pues afortunadamente nada más lejos de la realidad, pues el hueso carece de terminaciones nerviosas, por lo que no precisa de anestesiarlo, y el único tejido que hay que hacerlo, es precisamente la encía que cubre esa pequeña zona donde se coloca el implante, por lo que la cantidad de anestésico es mínima.

La duración de un implante en la boca con un cuidado normal de higiene de la boca, y realizando las revisiones periódicas y obligatorias, es de muchos años. Insisto, muchos años.

No se puede aventurar un número de años determinado, pues hay factores del propio organismo, enfermedades sistémicas, metabólicas importantes, que pueden aparecer con los años, e influir negativamente en el soporte del hueso de los implantes; así como también un mal cuidado de la boca por falta de higiene, o el no realizar revisiones en el dentista periódicamente, puede acortar de manera importante la duración de los implantes.

Cuidados de los implantes dentales

El cuidado que necesitan es una buena higiene de la boca, realizando un minucioso cepillado de la misma, al igual que cepillar los dientes naturales, e importantísimo hacer las revisiones periódicas en la clínica dental para comprobar que todo está bien.

Los implantes dentales y las alergias

Sería extraordinariamente raro que dieran algún tipo de reacción alérgica, pues su composición es la de un metal llamado Titanio, que el organismo lo acepta como propio, y no desencadena ningún tipo de reacción frente a el.

Los problemas con los implantes recién colocados, son siempre de tipo infeccioso, por realizar el trabajo de forma inadecuada, y no respetar las medidas necesarias para evitar las infecciones,, aunque pueden haber otras causas de tipo infeccioso, que procedan del propio organismo, y no de un trabajo mal realizado.

Los implantes ¿Pueden hacer saltar la alarma en los arcos de seguridad de los aeropuertos?

Dado su pequeño tamaño, el tipo de metal y la cantidad de metal que contienen, es casi imposible que salte la alarma en un arco de seguridad, por causa de los implantes.

¿ Que enfermedades o situaciones impiden la colocación de implantes?

Los tratamientos con bifosfonatos, sobre todo en las mujeres, que se realizan para combatir la descalcificación en la época menopáusica,, pueden demorar un tiempo la colocación de los implantes, pues esta medicación provoca una alteración importante en el metabolismo del calcio, y pueden provocar una mala integración de los implantes en el hueso, de todos modos, hay que valorar cada caso y hacer las pruebas necesarias, para confirmar si se pueden colocar o no, pues no en todos los casos es un impedimento.

Las enfermedades que cursan con trastornos del metabolismo del calcio, por sí mismas, son procesos que impiden de forma absoluta la colocación de implantes.

El alcoholismo, tabaquismo, diabetes y el estrés, por sí mismas, son situaciones que no está demostrado que puedan dar lugar a un fracaso en la colocación de los implantes cada una de ellas por separado, ahora bien, la combinación de dos o más de ellas, suponen un factor importante de riesgo, que hay que valorar antes de realizar la intervención.

Los tratamientos antitumorales con quimioterapia y radioterapia, son un impedimento temporal, ya que terminado el tratamiento, y dejando transcurrir un tiempo de seguridad, se pueden colocar los implantes sin problema, siempre y cuando los tratamientos no hayan sido por problemas en la zona de los maxilares; si es así, hay que valorar cada caso.

Muchas gracias al Dr. Javier Ortiz de Urbina Hidalgo, director médico de la Clinica Dental Urbina en salamanca por ayudar a aclarar muchas dudas respecto a este mundo de los implantes dentales

