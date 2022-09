Amarres de amor con anillo para que sea tu pareja por siempre Si sientes que tu pareja podría estar perdiendo interés o que su pasión se extingue, esta técnica te ayudará mucho Redacción

@DiarioSigloXXI

jueves, 22 de septiembre de 2022, 09:15 h (CET)

Los amarres de amor con anillo de Sandra Sosa, te vendrán muy bien, si quieres conservar el amor de tu pareja, durante toda tu vida. Gracias a sus extensos años de estudio de la magia blanca, esta hechicera, ha conseguido dominar completamente la energía del amor. Por esto mismo, es capaz de utilizarla para despertar la pasión y el deseo de cualquier persona. Pues, con la práctica, ha desarrollado diferentes técnicas que pueden utilizarse para ello, incluyendo la que veremos hoy.

Si sientes que el amor de tu pareja decae, que podría estar perdiendo interés o que su pasión se extingue, esta técnica te ayudará mucho. Por medio de ella, podrás despertar un sorprendente deseo en la persona que amas, el cual hará que nunca quiera apartarse de tu lado. Así, estos conjuros de amor son una de las mejores formas de garantizar que una relación dure para siempre. ¿Quieres aprender más sobre ellos?

¿Qué tan efectivos son los amarres de amor con anillo?

Los rituales de amor utilizando una sortija son uno de los hechizos para el romance más fáciles de hacer. Su principal característica es que pueden ser realizados por cualquier persona en la comodidad de su hogar. Además, no se necesita de materiales escasos para hacerlo y funciona tanto para mujeres, como para hombres.

Si quieres que un conjuro de amor con un anillo, tenga efecto, debes seguir una serie de procedimientos muy singulares durante su elaboración. Por fortuna, Sandra Sosa, ha desarrollado un ritual muy poderoso y efectivo, que puede hacerse en dos pasos muy sencillos.

Sin embargo, esta maestra hechicera recomienda ampliamente evaluar con mucho cuidado, si en realidad se quiere amarrar a una persona antes de usar sus hechizos. Los conjuros de amor son una expresión relativamente simple, de la magia blanca. Sin embargo, son extremadamente poderosos, de modo que se debe ser cuidadoso con ellos.

De igual manera, es necesario saber de una vez, que la efectividad de estos hechizos, dependerá de qué tanto se quiera a la otra persona. Si haces una brujería de amor con un anillo, pero tratas a tu pareja con indiferencia, no te preocupas por ella, ni le das atención; sus efectos se desvanecerán. Si estás convencido de querer seguir adelante y asumir los resultados de esta magia, continúa con la lectura.

¿Qué objetos se requieren para hacer un hechizo de amor con anillo?

Si quieres hacer un ritual de amor con sortija, necesitarás algunos materiales específicos. Afortunadamente, Sandra Sosa, se ha asegurado de hacer un ritual simple, con objetos sencillos de conseguir para cualquier persona. Así, para poder realizar efectivamente este hechizo, sólo necesitarás:

Un anillo que uses con frecuencia: puede estar fabricado con cualquier tipo de metal, no es necesario que sea de un material particular. Si no sueles utilizar anillos, puedes comprar uno y usarlo durante tres días, para que absorba tu energía.

Siete trozos de hilo rojo: la lana, la cinta y el estambre, también son alternativas válidas, sin embargo, deben ser de color rojo. En cuanto a su extensión, puedes cortarlos a la misma longitud del espacio, entre el meñique y el pulgar de tu mano.

Un vaso de cristal con agua limpia: si hierves el agua antes de usarla, para eliminar cualquier impureza o energía negativa, tendrás un mejor resultado.



Como puedes ver, los objetos en cuestión, no son en lo absoluto escasos, ni difíciles de conseguir. Es importante recalcar, que no debes preocuparte por utilizar un anillo de algún material en específico. Siempre que este objeto se encuentre fabricado en algún tipo de metal, funcionará perfectamente. Tan pronto como hayas dispuesto todos los objetos, podrás dar inicio al hechizo.

Procedimiento número uno para hacer un conjuro de amor con anillo: cargar la prenda con energía

Para llevar a cabo el hechizo de amor con anillo de Sandra Sosa, inicialmente debes asegurarte de estar en un sitio pacífico y silencioso. Debes ser capaz de concentrarte para hacer que tus energías fluyan de manera apropiada. Además, será necesario que enfoques todas tus fuerzas en tus deseos, por tener el amor de esa persona especial para siempre.

Una vez que hayas dispuesto todas tus energías para el ritual, toma el vaso con agua y acércalo a ti. Seguidamente, pon el anillo entre tus manos y frótalo hasta que se caliente. Tan pronto como sientas que se ha puesto tibio, déjalo caer en el vaso.

Con el anillo dentro del vaso, levanta el dedo índice de tu mano dominante e introdúcelo en el agua. Luego de ello, muévelo en el sentido de las agujas del reloj, mientras repites lo siguiente: “Señora del amor y la pasión, concédeme la confianza y la fuerza. Activa este anillo, para que el amor de mi pareja sea mío y de nadie más. Por el anillo de Salomón y por la fuerza de mi pasión, que así sea.”

Procedimiento número dos, para hacer un ritual de amor, usando un anillo: concretar el ritual

Después de esto, puedes sacar el anillo del vaso. A continuación, toma los siente hilos, estíralos y enróscalos sobre ellos mismos, para que se unan ligeramente entre sí. Tan pronto como los hayas entorchado, pásalos por el centro del anillo, hasta que este último, llegue a la mitad de los hilos. Así, une las puntas y procede a hacer tres nudos. Cuando los nudos estén completados, sujetarás el anillo con una mano y el extremo de los hilos con la otra, mientras repites estas palabras: “(El nombre de la persona que deseas amarrar) Hoy te amarro a mí, como está escrito.”

Finalmente, debes darle un beso al anillo, enfocando todo tu amor y pasión en el mismo. De este modo, el amarre de amor utilizando una sortija estará completado. Para que surta efecto, tendrás que poner el anillo bajo tu almohada al dormir y llevarlo contigo en todo momento durante tres días. Puedes llevarlo en tu mochila, en tu bolsillo, en tu billetera, en tu dedo o donde prefieras; pero no debe alejarse de ti durante ese tiempo. Luego, de que transcurran los tres días, podrás deshacerte del anillo. Sandra Sosa, recomienda que lo entierres en un lugar tranquilo y secreto, en donde no sea encontrado.



De esta forma, el ritual del amor con el anillo, te permitirá mantener a tu pareja a tu lado indefinidamente. Sin embargo, recuerda que si quieres que este hechizo funcione, tú también, debes darle el mismo amor y afecto a la persona que lo recibe. De lo contrario, el ritual perderá fuerza poco a poco y eventualmente, desaparecerá.

