Urban Poke firma un acuerdo colaboración con el Banco Sabadell que beneficiará a sus franquiciados El convenio permitirá a futuros franquiciados cubrir todos los aspectos económicos que supone poner en marcha un negocio Redacción

viernes, 10 de septiembre de 2021, 10:20 h (CET) La firma del convenio tiene como objetivo impulsar el plan de expansión de la marca y poner a disposición de la red de franquiciados una gama de productos financieros y otros servicios complementarios de valor añadido. El acuerdo permitirá a futuros franquiciados cubrir todos los aspectos económicos que supone poner en marcha un negocio.



Como parte de su estrategia de crecimiento sostenible y de expansión, Urban Poke, cadena de comida rápida saludable especializada en pokebowls, ha firmado un acuerdo de colaboración con el Banco Sabadell que no solo impulsará la marca, sino que ofrecerá a los franquiciados unas condiciones de financiación más atractivas y un acompañamiento integran en el proceso.

El programa global que el Banco Sabadell pone a disposición de los franquiciados incluye servicios financieros y no financieros con condiciones especiales que se adaptarán a las necesidades particulares de cada candidato. Esto es viable gracias a los convenios de colaboración que la entidadtiene suscritos con Organismos Oficiales, estatales y autonómicos. Entre otras cuestiones, dichas alianzas permitirán a los franquiciados acceder a créditos con condiciones ventajosas para financiar sus proyectos y dotarse de liquidez.

Para Eusebio Aguilera, CEO de Urban Poke, “facilitar al franquiciado el proceso de búsqueda de financiación es un aspecto fundamental del desarrollo del negocio que aporta valor tanto para la marca como para los futuros candidatos. Para Urban Poke, apoyar a los emprendedores y activar la economía y el sector de la restauración en España, es un compromiso. Hacerlo de la mano de un banco tan reconocido como el Sabadell, aporta seguridad, garantía y años de trayectoria que permiten potenciar los proyectos de inversión de nuestros franquiciados”.

El Banco Sabadell cuenta con un equipo de gestores especializados en temas de franquicias y en la gestión de este tipo de modelo de negocio, por lo que la red de franquiciados de la marca podrá beneficiarse de una atención personalizada, orientada al crecimiento y al desarrollo de sus restaurantes.

Se incluyen en el mismo marco desde la financiación de la inversión hasta soluciones con los que el franquiciado podrá llevar a cabo la gestión diaria de su negocio (gestión de cobros y pagos, protección del negocio, banca online, amplia oferta de terminales de TPV, etc.).

Expansión de Urban Poke Bar

En cuanto a los planes de expansión, Urban Poke tiene previsto cerrar el 2021 con 12 locales, fortaleciendo así su presencia en la Comunidad de Madrid y preparando los próximos pasos para llevar la enseña a otras comunidades autónomas.

“Estamos muy contentos con la aceptación que está teniendo nuestro modelo de negocio que, centrado en el franquiciado y en la experiencia del cliente, pretende revolucionar el sector de la comida rápida saludable a través de pilares muy claros como el acompañamiento integral, la calidad de los productos y nuestros acuerdos con proveedoresque benefician directamente a nuestros franquiciados”, comenta Mar Palomo, directora de Expansión de Urban Poke.

Durante el verano, la marca ha inaugurado su séptimolocal en el distrito de Chamartín, específicamente en la Avenida de Alberto Alcocer, ubicación estratégica con la que la cadena ganará visibilidad. Asimismo, en este mes de septiembre se va a preparar la apertura del octavo restaurante al sur de la capital en uno de los municipios más poblados de Madrid: Móstoles.

Acerca de Urban Poke

Satisfacer el ritmo de vida contemporáneo, cosmopolita y consciente de los consumidores amantes de la comida rápida saludable, es la misión de Urban Poke. Una cadena de restaurantes de pokebowls que nace con el deseo de retar los estándares de la categoría a través de una variable fundamental para la marca: las personas.

Desde Urban Poke buscamos ofrecer a nuestros franquiciados un modelo de negocio sostenible y rentable basado en un taburete de tres patas: un servicio excepcional; un sistema centrado en el acompañamiento integral; y una red de proveedores que garantizan la calidad de la materia prima y unos costes justos.

En un mercado lleno de opciones replicadas, Urban Poke llega con un enfoque disruptivo y único con el objetivo de diferenciarse y alejarse de lo que actualmente ofrece el sector.

Acerca de Banco Sabadell

Con más de 130 años de historia acumulada, Banco Sabadell encabeza hoy el cuarto grupo bancario privado cotizado en el IBEX 35 y es una de las entidades financieras mejor capitalizadas del sector financiero español.

