Getafe, en manos de...

Las fiestas del pueblo de Getafe deberían ser propiedad del pueblo.



2021, año segundo de Pandemia, pasará a la historia como el año en el que una Alcaldesa, que se dice socialista, pero que se mantiene y come de las manos de Unidas Podemos, ha secuestrado el Municipio, sus costumbres, sus creencias y sus tradiciones.

En principio se había acordado con la Jerarquía Católica trasladar las fiestas, bajada de la Virgen de los Ángeles y posteriores festejos, a septiembre, siempre y cuando las condiciones sanitarias no exigiesen otras medidas. Estamos en septiembre de 2021. La Alcaldesa decide no autorizar la “bajada y traslado de la Virgen de los Ángeles” al pueblo de Getafe y en concreto a su catedral, para poder ser venerada por los habitantes del municipio. La alcaldesa, sin embargo decide mantener el resto de festejos, salvo que a última hora aparezca algún “bando” contradiciendo lo que aquí se expone: Actividades musicales diversas, actividades feriales para los más jóvenes…

La balanza de la justicia, parece ser, necesita ser reparada: ¡Señoras y señores!, Superada casi la quinta ola del Covid-19, se autorizan gran número de actividades culturales, deportivas y sociales, pero Getafe es una isla infestada y su alcaldesa, “ministrable sanitaria”, ha decidido irrumpir en todo, hasta en la fe de sus habitantes: los getafenses no podrán acercarse a venerar a su Patrona, pero sí podrán acudir a los festivales y botellones en nombre de la misma (mejor sería decir, en nombre de su propietaria, la alcaldesa).

Es una vergüenza. Como también lo es que el pueblo no se manifieste, que la Jerarquía no haga ninguna declaración oficial, que las Hermandades no salgan a la calle y que los ciudadanos no empapelemos todo el municipio con la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles. PSOE y Comunismo… el plato frio de la venganza. Consintiendo… Consintiendo… Callando… Callando… La esclavitud invade la sociedad.

Ya que no puedo acudir a la Catedral, acompañado de unas pocas personas, para orar en silencio por todos: “¡Madre!, no importa. Tú sabes que te queremos. Acuérdate de todos nosotros y, sobre todo, de los vecinos más necesitados de Getafe… También de la alcaldesa… Recuérdale que la historia la escribe la inteligencia comprensiva, la otra, como la suya, la emborrona".