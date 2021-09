Aumenta la demanda de ropa de oficina dejando a un lado el teletrabajo La cesta de la compra de un outfit básico, compuesto por camisa, pantalones chinos y zapatos, cuesta alrededor de 150€ Redacción

miércoles, 8 de septiembre de 2021, 11:23 h (CET) Los españoles ya se han adentrado en el mes de septiembre con la característica resaca de dejar atrás al verano. Llega el momento de retomar el trabajo en formato presencial, que en este año se proyecta con recuperación gracias al avance de la vacunación. Para responder a esto, el comparador de precios online idealo.es ha realizado un estudio que analiza la demanda de productos relacionados con la vuelta a la oficina.



Los datos son claros y concluyen que se ha producido un aumento en la búsqueda de ropa de oficina como: pantalones chinos (437 %) y mocasines (57 %), ambos de mujer; mientras que en el caso de los hombres; se observa un crecimiento en la demanda de los pantalones chinos (344 %) y camisas (152 %). Estos datos dejan ver cómo se está retomando cierta presencialidad en las oficinas.



Después de casi un año de teletrabajo y dificultades económicas, el panorama laboral muestra leves mejoras. Según datos recientes ofrecidos por el Ejecutivo español, en los últimos 12 meses el empleo ha aumentado en un 3,63%, lo que supone 681.348 españoles afiliados más. Esta recuperación del empleo genera que los ciudadanos tengan que invertir cierta cantidad de su dinero para adquirir un outfit de oficina. La cesta de la compra de un outfit básico compuesto por camisa, pantalones chinos y zapatos, cuesta alrededor de 150€, un 92 % más caro que el de homewear que consta de un chándal y zapatillas para casa, ambos productos suponen un desembolso de 78€.

¿Cuáles son las tendencias de moda para acudir al trabajo?

De acuerdo con una encuesta realizada por la compañía de trabajo flexible International Workplace Group (IWG) entre una muestra de trabajadores, se concluye que el 55 % de ellos destacan que se sienten mejor cuando disponen de mayor libertad a la hora de vestirse, mientras que el 40% afirma que son más creativos. Ante esta tendencia hacia la comodidad, idealo ha encontrado un aumento del 19 % en la demanda de zapatillas tipo sneakers en el mes de agosto, una alternativa cada vez más en tendencia para realizar distintas actividades, incluso ir a la oficina.

Más allá del outfit, el back to office viene acompañado de un “kit de oficina”, compuesto por: tuppers para la comida, termo para el agua y la bolsa del portátil. Según los resultados de este análisis un kit básico para acudir a una sede corporativa en formato presencial supone un coste aproximado de 91€. Sin embargo, muchas compañías han adoptado modelos híbridos que permiten a los trabajadores combinar los días entre oficina, coworkings y teletrabajo, formato que, entre otras muchas ventajas, abarata costes para los empleados.

"Nos hemos adentrado en una nueva realidad, que combina modelos de trabajo y da flexibilidad a los empleados. Ahora la comparativa no está solo en el precio sino también en el bienestar de la fuerza laboral, los usuarios se preocupan por el sitio en el que están y cómo eso influirá en su productividad", menciona Adrián Amorín, country manager de idealo.es. "Una vuelta al trabajo híbrida permite reducir los costos de ambas partes al tiempo que reduce emisiones de Co2 al combinar días en casa", sentencia Amorín.

