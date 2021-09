Lujo y ecología de la mano en la decoración de Easy Tadelakt

La ecología y el lujo parecen no tener ninguna relación en el mundo de los revestimientos continuos. De todos modos, no necesariamente es así y una prueba de ello es el tadelakt, un estuco de lujo de origen árabe que hasta hace poco solo fue accesible para personas con mucho poder adquisitivo, y que ahora ya está disponible a precios competitivos gracias a Easy Tadelakt. Esta compañía es el primer fabricante, importador y promotor de este revestimiento en el país, que además es totalmente ecológico, ideal para alta decoración y la creación de duchas y baños sin juntas, entre muchas otras aplicaciones.

Lujo y ecologismo en el revestimiento de Easy Tadelakt La cultura árabe se destaca entre otras cosas por su lujoso revestimiento continuo de tadelakt, utilizado en cocinas y principalmente en baños árabes (Hammams). Sin embargo, adquirir este material es muy complicado y costoso, especialmente si se compra desde otro continente, como por ejemplo Europa. No obstante, hay una empresa que está marcando tendencia por ofrecer estos revestimientos, para todas aquellas personas europeas que quieran remodelar sus espacios con este tipo de materiales y darles un toque de lujo y diseño a las diferentes estancias de su vivienda. Se trata de Easy Tadelakt, una empresa española que se especializa en la fabricación y comercialización de tadelakt original, con una calidad única y personal, que distribuye para todo el país y Europa de forma muy rápida y eficiente, marcando la diferencia. Este revestimiento no solo es elegante en sus acabados, sino que además se trata de un recubrimiento completamente ecológico, 100% natural, libre de plásticos, antiséptico, que mejora la cantidad de iones negativos y el nivel de oxígeno, favoreciendo la salud. El Tadelakt consume CO2 constantemente durante muchos años, el beneficio no solo es personal sino global en términos ecológicos.

Un revestimiento ecológico con precios accesibles Lograr una reforma a precios reducidos es una inversión que aumenta notablemente el valor de una propiedad y termina generando mejores ganancias. Aunque el tadelakt es un revestimiento utilizado en el sector del lujo, debido a los precios asequibles que maneja Easy Tadelakt, adquirirlo puede significar una mejor opción a la hora de construir o remodelar. Tanto es así que este se ha convertido en una tendencia ecológica actualmente muy de moda a la hora de crear diseños personalizados en duchas y baños sin azulejos, así como en la alta decoración. Este material ofrece un acabado con efecto satinado o brillante, uniforme e impermeable que soporta mejor la humedad tanto en interiores como en exteriores, lo que quiere decir que con estas características se evitan los problemas asociados a la humedad como el moho o las comunes ampollas de pintura que son habituales en zonas en contacto con agua como el baño.

Easy Tadelakt no solo vende el producto listo para su aplicación, sino que también vende los accesorios originales y cuenta con personal con mucha experiencia para la asesoría y aplicación de este tipo de revestimiento, garantizando siempre resultados profesionales.