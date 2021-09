Un tribunal de EEUU confirma que las Inteligencias Artificiales no pueden patentar sus inventos Según las leyes federales de Estados Unidos, solo una persona física puede recibir una patente Redacción

lunes, 6 de septiembre de 2021, 11:50 h (CET) Un tribunal federal de Estados Unidos ha dictaminado que los algoritmos de Inteligencia Artificial (IA) no pueden patentar sus inventos en este país a pesar de que no hayan tenido colaboración de personas, ya que solo un ser humano puede reconocerse como inventor.



La decisión se ha producido después de la denuncia presentada por el investigador de IA Stephen Thaler, que buscaba obtener dos patentes por sendos inventos de una IA de su creación denominada 'Dabus': un diseño de contenedores de alimentos entrelazables y una luz de alerta que parpadea con un ritmo que resulta difícil de ignorar.

El pasado jueves, la jueza del tribunal de distrito de Alexandria, en Virginia, Leonie Brinkema, ha dictaminado en contra de Thales y Dabus y ha argumentado que solo un individuo puede afirmar que es el creador de una patente, como recoge Bloomberg.

Según las leyes federales de Estados Unidos, solo una persona física puede recibir una patente, y Brinkema ha cita jurisprudencia previa para argumentar que en ese país tampoco a las empresas (personas jurídicas) se les permite patentar inventos.

Este fallo judicial concuerda con la decisión tomada en abril de 2020 por la Oficina de Patentes y Registros de Estados Unidos (USPTO), que determinó que los inventos solamente pueden registrarse a nombre de seres humanos.

Posteriormente, la campaña Artificial Inventor Project, liderada por el profesor de Derecho de la Universidad de Surrey (Reino Unido) Ryan Abbott, ha defendido el derecho a patentar inventos por parte de la IA, y ya ha conseguido sentencias a su favor en Australia y Sudáfrica.

Abbott ha confirmado a Bloomberg su intención de apelar la decisión tomada por el tribunal estadounidense, porque cree que registrar a una IA como inventor va en línea con la legislación de Estados Unidos y el Acta de Patentes. (EP)

