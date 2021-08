Cómo presentar una reclamación por accidente de tráfico Es recomendable hablar con un abogado lo antes posible. Esto proporcionará un asesoramiento experto desde el principio Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 31 de agosto de 2021, 09:13 h (CET) Si estás involucrado en un accidente que no fue tu culpa y deseas obtener una indemnización por accidente de tráfico pero no estás seguro de cómo hacerlo, Asistia y sus profesionales especializados te pueden ayudar a presentar una reclamación por accidente de tráfico.



Sus abogados especialistas pueden brindarte asesoramiento sobre reclamaciones por accidentes de tráfico y obtener una indemnización por tus lesiones. Ya sea que hayas resultado lesionado como conductor o pasajero en un automóvil, o como peatón o ciclista, sus abogados expertos en accidentes de tráfico están comprometidos a apoyar a aquellos que han resultado lesionados en las carreteras.

Las reclamaciones por accidente de tráfico están destinadas a "deshacer", en la medida de lo posible, los efectos negativos de un accidente. Has sufrido un daño, por lo que tienes derecho legalmente a una compensación como una forma de corregir ese error.

Los efectos negativos de un accidente de tráfico pueden tomar muchas formas. Si bien las más obvias son las lesiones físicas que sufrió en la colisión, otros efectos pueden provocar el mismo daño. Estos incluyen síntomas psicológicos, cambios en su calidad de vida o pérdida de ingresos. Si vas a proceder con una reclamación por accidente de tráfico, puedes tener derecho a reclamar una indemnización por el accidente y los gastos adicionales en los que haya incurrido. Estos reclamos se denominan daños y perjuicios. E incluyen daños generales, daños especiales y daños materiales. Qué hacer si he tenido un accidente de tráfico Si has tenido un accidente de tráfico, hay varios pasos que puedes tomar y sentar las bases para presentar una reclamación. Es importante evitar cometer algunos de los errores más comunes que pueden cometer los clientes afectados con pérdidas materiales. Después de un accidente de tráfico tu salud es lo más importante Mejorar y evitar que sus lesiones empeoren debe ser tu principal preocupación después de cualquier accidente. Esto significa buscar atención y tratamiento médico cuando sea apropiado. Todo lo que se centre en una posible reclamación solo debe hacerse una vez que esté seguro de que su bienestar está asegurado. Buscar atención médica también ayuda a tu reclamación por accidente. Acudir a tu médico o al hospital garantiza que recibas la atención médica que necesitas. Sin embargo, también ayuda a documentar las lesiones que has sufrido en el accidente. Tu médico de cabecera y los registros del hospital pueden proporcionar una buena base para respaldar tu reclamación. Habla con un abogado especializado en accidentes de tráfico de tu confianza Es recomendable hablar con un abogado lo antes posible. Esto te proporcionará un asesoramiento experto desde el principio, algo que es útil cuando te preparas para realizar una reclamación. Las secuelas de un accidente pueden ser un momento muy confuso y dar instrucciones a un abogado de confianza también puede ayudarte en este sentido. A menudo serás contactado por muchas organizaciones diferentes: tu compañía de seguros, la compañía de seguros del otro conductor, compañías de alquiler de automóviles, garajes, compañías de gestión de reclamos, etc. Si designas a un abogado en una etapa temprana, te brinda un punto de contacto confiable: alguien que actúe en tu mejor interés, que pueda comunicarse con todas estas personas diferentes en tu nombre si es necesario. Reúne y conserva toda la evidencia que pueda Si estás pensando en hacer una afirmación, la evidencia en estas primeras etapas es crucial. La evidencia es una parte clave de cualquier reclamo por lesiones personales y asegurarla tan pronto como sea posible después del accidente puede mejorar en gran medida tus posibilidades de éxito. Es posible que no haya reunido pruebas directamente después del accidente (algo que es comprensible dada la situación), pero hay cosas que puedes hacer incluso después de que haya pasado un tiempo como volver a visitar la escena para tomar fotografías si es posible y es seguro hacerlo, realizar un registro del progreso de tus lesiones, conservar registros, recibos y pruebas de los gastos que pagas, el tratamiento que realiza, la atención que recibe, etc.

Estar involucrado en un accidente de tráfico, como conductor, pasajero o peatón, puede ser una experiencia traumática, independientemente de la gravedad del incidente. Si la causa del accidente de tráfico no fue tu culpa, entonces puedes tener derecho a reclamar las lesiones personales sufridas y los gastos adicionales incurridos como resultado del accidente.



